Ciclismo su pista, Matteo Bianchi fa sognare: miglior tempo nelle qualificazioni del km da fermo agli Europei!

Matteo Bianchi va a caccia di un fenomenale bis agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento in Belgio. Dopo l’oro nella passata edizione, il nativo di Bolzano cerca di ripetersi nel chilometro lanciato, stabilendo il miglior tempo nelle qualificazioni e presentandosi come il grande favorito per la conquista del titolo continentale.

L’azzurro è l’unico tra i ventuno partecipanti alla qualifica ad essere sceso sotto il muro del minuto, fermando il cronometro sul tempo di 59”915 con una velocità media oltre i 60 km/h. Prestazione sicuramente di alto livello per Bianchi, che ha demolito la concorrenza e che sicuramente cercherà di abbassare ulteriormente il proprio tempo in finale.

Il principale avversario al momento per l’azzurro sembra essere il tedesco Maximillian Dornbach (1’00”323), che ha preceduto il ceco David Peterka (1’00”513) e l’olandese Daan Kool (1’00”708). A completare le prime cinque posizioni l’altro tedesco Henric Hackmann (1’00’758).

Saranno due gli azzurri in finale. Infatti oltre Matteo Bianchi, ci sarà anche Stefano Minuta, che è riuscito a staccare il biglietto per la gara che assegna le medaglie. Il friulano ha concluso all’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere alla finale, con il tempo di 1’01”618.