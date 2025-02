Ciclismo su pista, è caccia all’oro! Il quartetto femminile dell’Italia sfiderà la Germania per il titolo europeo

Sarà caccia all’oro, per riconfermare il titolo conquistato l’anno scorso in quel di Apeldoorn. Il quartetto al femminile non tradisce le aspettative: le azzurre dell’inseguimento a squadre sono infatti in finale agli Europei di ciclismo su pista di Zolder (Belgio).

Stasera le azzurre se la vedranno con la Germania per provare a bissare l’oro continentale conquistato nel 2024. In ogni caso ennesima prova di gran valore da parte delle specialiste italiane che sono al top mondiale ormai da un quadriennio.

Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza sono riuscite ad imporsi nella semifinale nettamente sulla Gran Bretagna con il tempo di 4’13″111, il migliore di giornata. Nonostante le assenze di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, la compagine tricolore ha dimostrato di poter comunque mantenere una elevata competitività, sintomo di una grande profondità del movimento.

Da non sottovalutare però la Germania, che era stata la compagine migliore dopo le qualifiche: tutto facile per le tedesche sulla Svizzera, il 4:15.515 fa davvero poco testo in una sfida senza battaglia dall’inizio alla fine. Stasera si andrà a caccia della medaglia più pregiata.