Chi è Giorgia Collomb: a 18 anni ha già battuto un record di Isolde Kostner. E alle Olimpiadi Giovanili…

Giorgia Collomb ha fatto subito centro ai Mondiali di sci alpino: prima gara della carriera in una rassegna iridata e subito medaglia d’oro al collo. L’azzurra ha fatto festa nel parallelo a squadre che ha aperto la rassegna sulle nevi di Saalbach (Austria), salendo sul gradino più alto del podio insieme ad Alex Vinatzer, Lara Della Mea e Filippo Della Vite. Si tratta di un risultato da record per l’emergente valdostana, che è infatti diventare la più giovane italiana di sempre a conquistare una medaglia mondiale.

La nostra portacolori ha infatti soltanto 18 anni e 110 giorni: un’italiana non aveva mai sentito suonare l’Inno di Mameli in un grande evento da così giovane, oggi ha strappato un primato che Isolde Kostner deteneva addirittura dal 1994. L’altoatesina fu infatti terza nel superG delle Olimpiadi quando aveva 18 anni e 332 giorni e due anni dopo si impose nella medesima specialità in occasione della rassegna iridata.

Da fresca maggiorenne Giorgia Collomb è stata assoluta protagonista, riuscendo addirittura a batture la quotatissima svizzera Wendy Holdener nell’atto conclusivo, indirizzando la finale con grandissima freschezza dall’alto di un talento che sembra molto promettente. Lo scorso anno fu assoluta mattatrice alle Olimpiadi Giovanili: in Corea del Sud, infatti, vinse il gigante, conquistò l’argento in combinata e il bronzo in slalom, oltre a ottenere il sesto posto in superG.

La nostra portacolori ha debuttato quest’anno in Coppa del Mondo, qualificandosi alla seconda manche nel weekend di Killington (19ma tra le porte larghe e 16ma tra i pali stretti). Il talento sembra essere promettente e l’auspicio è che possa crescere nel prossimo futuro, vista anche la giovane età. La rivedremo all’opera settimana prossima tra le neonata combinata a coppie, il gigante e lo slalom.