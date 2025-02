Italia, che beffa! Il parallelo a squadre non fa più parte del programma delle Olimpiadi Invernali

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel parallelo a squadre che ha aperto i Mondiali 2025 di sci alpino sulla neve di Saalbach (Austria). Si tratta di un successo a sorpresa, perché la nostra Nazionale non era tra le grandi favorite della vigilia e si era presentata a questo appuntamento da totale outsider. Gli azzurri sono cresciuti nel corsa del tabellone a eliminazione diretta: prima l’affermazione contro l’Ucraina, poi il successo sulla Francia, la stoccata sulla Svezia per un solo centesimo e poi il trionfo contro la Svizzera.

Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb sono saliti sul gradino più alto del podio e hanno fatto suonare l’Inno di Mameli in una competizione che non aveva mai regalato il massimo sorriso al movimento tricolore, anche se va ricordato il bronzo portato a casa sei anni fa. Vinatzer e Della Mea c’erano anche nel 2019 (l’altoatesino si era messo al collo anche il bronzo nello slalom di due anni fa), prima gioia per Della Vite e Collomb (subito a medaglia al suo esordio iridato).

Purtroppo questo gara non è più presente nel programma delle Olimpiadi Invernali e dunque l’Italia non potrà cercare gloria ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Si tratta di una vera e propria beffa: dopo una vittoria così sorprendente non ci sarà modo di presentarsi da Campioni del Mondo nella rassegna a cinque cerchi di fronte al proprio pubblico. Tra Bormio e Cortina d’Ampezzo non si gareggerà nel parallelo a squadre, ma soltanto nelle specialità individuali (slalom, gigante, superG, discesa) e nelle neonate combinate a coppie.

La gara a squadre era stata presente nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi: l’Austria si era imposta a Pechino 2022 precedendo Germania e Norvegia, la Svizzera aveva vinto a PyeongChang 2018 davanti ad Austria e Norvegia.