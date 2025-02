Chi è Alessia Succo: il talento degli ostacoli da record del mondo under 18

Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio il PalaCasali di Ancona ha ospitato i Campionati Italiani allievi indoor di atletica, in cui sono arrivate delle prestazioni di grande spessore da parte di alcune tra le giovani promesse azzurre più interessanti. L’ultima in ordine cronologico è stata quella di Alessia Succo, che ha dato spettacolo nella finale dei 60 ostacoli firmando il nuovo record mondiale under 18 con un sensazionale 8.07.

La piemontese classe 2009, che ha compiuto sedici anni due giorni fa, ha abbassato di 12 centesimi il suo precedente primato nazionale di categoria (8.19 dello scorso 25 gennaio a Fossano) al terzo turno di una giornata che l’aveva vista stampare in scioltezza un 8.37 nella batteria mattutina ed un 8.42 in semifinale circa un’ora prima dell’atto conclusivo.

In una serie secca l’ostacolista azzurra potrebbe dunque valere già oggi un tempo molto vicino agli 8 secondi netti sui 60 metri con barriere da 76 centimetri, a testimonianza di un potenziale impressionante in relazione alla sua età. Succo, al primo anno da allieva, si è tolta la soddisfazione di realizzare la miglior prestazione mondiale U18 di sempre nella specialità battendo di 3 centesimi l’8.10 siglato nel 2017 dalla francese Cyréna Samba-Mayela (argento olimpico in carica sui 100hs e oro mondiale indoor nel 2022).

La sedicenne piemontese, allieva di Pierluigi Crisai e tesserata per l’Atletica Settimese, si cimenta talvolta anche nella velocità pura con ottimi riscontri come dimostra il terzo posto di ieri in 7.48 nella finale dei 60 metri vinta dal baby prodigio Kelly Doualla con un devastante 7.19. Grande curiosità a questo punto in vista della stagione outdoor per capire il livello attuale di Succo sui 100 ostacoli.