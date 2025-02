Kelly Doualla gareggerà con le grandi? I tempi dell’azzurra nelle classifiche europee e mondiali 2025

Kelly Doualla sta illuminando la velocità italiana a suon di fantastiche prestazioni sui 60 metri, correndo in 7.19 al PalaCasali di Ancona in occasione dei Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi. La 15enne lombarda ha ritoccato di quattro centesimi il già suo record europeo under 18 siglato poche settimane fa sempre nel capoluogo marchigiano e ha migliorato il suo record italiano under 20, tanto da portarsi per qualche ora a un solo centesimo dal record mondiale per minorenni.

L’allieva di Walter Monti è un autentico portento e sta lavorando non tanto per ottenere riscontri cronometrici di lusso a livello giovanile, ma soprattutto per costruire la giusta struttura in modo da essere protagonista tra le grandi in un prossimo futuro. Non si intende forzare i passi, ma si vuole procedere con cautela e in maniera scientifica per evitare di caricare troppo questa promettente atleta. Dopo i tempi siglati durante l’inverno, però, è legittimo chiedersi se sia giusto convocarla fin da subito per i massimi eventi internazionali.

Ci dovrà pensare il DT Antonio La Torre, sentendo ovviamente l’allenatore della lombarda, perché proprio ieri è stato raggiunto il minimo per gli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Si potrebbe optare per una scelta conservativa, evitando di sovraccaricare di aspettative il giovane talento e di buttarla immediatamente nella mischia, è stato lo stesso Professore a dichiarare a OA Sport che bisogna andarci piano.

Al momento Kelly Doualla occupa il 26mo posto nelle liste dei tempi mondiali stagionali (quinta la statunitense Jacious Sears con 7.02, Zaynab Dosso è terza con 7.08) e il decimo in Europa, dove svetta la lussemburghese Patrizia van der Weken con 7.07 a precedere la primatista italiana assoluta. A livello cronometrico ci sono tutte le premesse per ammirarla in uno dei due appuntamenti di punta della stagione indoor, ma si potrebbero prendere altre strade ampiamente giustificabili e comprensibili.