Alessia Succo correrà al Golden Gala! La più giovane italiana di sempre in Diamond League, a Roma col record europeo

Alessia Succo parteciperà al Golden Gala, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La piemontese prenderà il posto della francese Cyrena Samba-Mayela (la Campionessa del Mondo dei 60 hs indoor nel 2022 ha dato forfait) e avrà la possibilità di cimentarsi in un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Si tratta di un record per l’azzurra, che a 17 anni e 117 giorni diventerà la più giovane italiana di sempre a gareggiare in Diamond League.

Meritatissimo riconoscimento per una delle più grandi promesse dell’atletica tricolore, che domenica ha realizzato il record europeo U18 dei 100 ostacoli (con le barriere di categoria da 76 cm, mentre nella Capitale incrocerà quelli da 84 cm): a Bressanone ha piazzato un superlativo 12.86, con cui si è issata al secondo posto delle liste mondiali all-time per minorenni. Già primatista mondiale U18 sui 60 hs indoor e autrice un 13.14 sui 100 ostacoli con barriere elite, Alessia Succo proverà a brillare in un contesto decisamente competitivo.

Saranno ai nastri di partenza delle big assolute come la giamaicana Danielle Williams, l’olandese Nadine Visser, le statunitensi Tona Marshall e Kendra Harrison, la polacca Pia Skrzyszowska, la giamaicana Megan Simmonds (tutte con personale inferiore a 12.40) e la nostra Giada Carmassi, primatista nazionale con 12.69. Al Golden Gala parteciperanno 18 italiani, all’ultima ora si è aggiunta anche Alice Muraro sui 400 ostacoli al posto della giamaicana Andrenette Knight.