Atletica, Alessia Succo scalda i cuori: record del mondo under 18, ostacoli divorati! Battuta Samba-Mayela

Alessia Succo fa sognare l’atletica tricolore e, dopo essersi resa protagonista di eccellenti prestazioni nelle ultime settimane, ha fatto saltare il banco ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi. L’azzurra ha infatti firmato il record del mondo under 18 sui 60 ostacoli, sciorinando tutta la sua classe tra le barriere da 76 centimetri al PalaCasali di Ancona. La piemontese fa parte dalla nuovissima generazione di talenti del Bel Paese insieme a Kelly Doualla, ieri splendida autrice di uno spaziale 7.19 sui 60 metri.

La fresca 16enne (ha spento le candeline un paio di giorni fa) ha stampato un fragoroso 8.07 ed è così diventata la minorenne più veloce di sempre a livello planetario, migliorando di tre centesimi quanto la formidabile francese Cyréna Samba-Mayela riuscì a fare ormai otto anni fa (8.10 nel 2017, la scorsa estate la transalpina vinse i 100 hs agli Europei di Roma e poi conquistò l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, tanto per capire la caratura dell’atleta che siglò quella prestazione oggi battuta dall’azzurra).

Tesserata per l’Atletica Settimese, l’allieva di Pierluigi Crisai aveva fatto parlare di sé lo scorso 25 gennaio, quando a Fossano si espresse in 8.19 siglando il record italiano di categoria, ma oggi ha abbassato quel riscontro cronometrico di ben 12 centesimi ed è entrata a tutti gli effetti in una nuova dimensione. A livello assoluto è il 21mo tempo europeo in stagione, il 43mo su base mondiale: questo è soltanto l’inizio, i margini di miglioramento sono davvero notevoli.