Chaumont-Trento oggi in tv, CEV Cup 2025: orario, programma, streaming

Oggi martedì 11 febbraio (ore 20.00) si gioca Chaumont-Trento, andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto Piacenza al tie-break rimontando da 0-2 in campionato e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione francese.

I Campioni d’Europa saranno impegnati in trasferta e puntano a ottenere un risultato di rilievo, in modo da ipotecare la qualificazione in vista dell’incontro di ritorno previsto tra un paio di settimane. Trento ha regolato Arcada Galati, Benfica e Corona Brasov prima dell’incrocio con la compagine transalpina, che è invece retrocessa dalla Champions League dopo il terzo posto nel proprio girone.

Trento potrà fare affidamento sul bomber Kamil Rychlicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sul palleggiatore Riccardo Sbertoli. Lo Chaumont di coach Silvano Prandi annovera tra le sue fila Jacob Pasteur, Niko Suihkonen, Shane Holdaway. La vincente di questo doppio confronto affronterà chi avrà la meglio tra il Lubiana e lo Ziraat Bank Ankara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Chaumont-Trento, andata dei quarti di finale della CEV Cup di volley maschile. L’incontro non godrà di copertura tv e/o streaming, dunque non potrà essere seguito dagli appassionati in televisione o con altre modalità di fruizione.

CALENDARIO CHAUMONT-TRENTO VOLLEY OGGI

Martedì 11 febbraio

Ore 20.00 Chaumont VB 52 vs Itas Trentino

PROGRAMMA CHAUMONT-TRENTO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.