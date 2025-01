Volley, Trento vola ai quarti della Cev Cup! Travolto il Brasov tra le mura amiche. Soli ritrova Kozamernik

L’Itas Trentino sceglie un buon modo per dimenticare la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro Civitanova, travolgendo con un secco 3-0 il CSM Corona Brasov al termine di un match a senso unico nel ritorno della sfida degli ottavi di finale (denominati playoff) della Cev Cup. La formazione rumena aveva fatto soffrire non poco i trentini, che avevano vinto 3-1 all’andata cedendo il primo set ma incanalando la doppia sfida sui binari giusti, e oggi la squadra di Fabio Soli ha completato l’opera vincendo con il massimo scarto e qualificandosi per i quarti di finale, dove rientrano in gioco le squadre eliminate nella fase a gironi della Champions. Una vittoria che regala all’Itas la sfida con i francesi dello Chaumont: in palio la semifinale della Coppa Cev.

Contro il Brasov, Soli ha deciso di puntare sulla formazione titolare, preferendo Gabi Garcia a Rychlicki. Nel primo set partenza migliore da parte dei padroni di casa, che sono andati ad aumentare gradualmente il vantaggio senza strafare, prima portandosi sul 16-12 e poi accelerando ulteriormente nel finale, chiudendo con un tranquillo 25-17.

Molto simile anche l’andamento del secondo set, con l’Itas che ha scavato da subito un solco importante portandosi sull’8-4 e poi ha controllato gli avversari tenendo il cambio palla fino al 16-11, continuando a spingere sull’acceleratore al servizio e in attacco fino al 25-18, che di fatto ha chiuso il discorso qualificazione, visto che alla squadra trentina bastavano due set per vincere la doppia sfida.

A questo punto Soli ha lasciato spazio alle seconde linee, inserendo Pellacani e Rychlicki, ma l’ingresso più importante è stato quello del centrale Kozamernik, che ora avrà il compito di riconquistare il posto da titolare viste le buone prestazioni del rumeno Bartha, oggi impegnato contro i suoi connazionali. L’Itas è partita con il piede giusto anche nel terzo set, portandosi subito avanti nettamente sull’11-5. Il Brasov ha avuto un sussulto, avvicinandosi fino al 13-10, poi è stato distanziato dalla squadra di casa (19-14). Il finale del set è a senso unico e premia l’Itas con il punteggio di 25-17.

In casa Itas Trentino 16 i punti di Lavia, top scorer, 14 di Gabi Garcia e 10 di Michieletto. Un punto anche per il rientrante Kozamernik. Per il Brasov solo Melnikovv con 11 punti in doppia cifra.