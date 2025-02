Carlos Sainz: “Albon è una persona simile a me, niente ca….e, politica o altro”. Frecciata alla Ferrari?

La Williams si prepara per una nuova stagione di F1. Il celebre team di Grove è in cerca di un’identità nel Circus, considerando le difficoltà tecniche e finanziarie in cui è stato nelle ultime stagioni. C’è però la piena convinzione di poter cambiare le cose e la scuderia britannica potrà già fregiarsi di un primato in questo 2025, cioè quello di essere la prima a presentare la nuova vettura.

Il 14 febbraio, infatti, scopriremo le forme della nuova macchina con cui competeranno l’anglo-thailandese Alexander Albon e soprattutto lo spagnolo Carlos Sainz. L’iberico ha chiuso la propria avventura in Ferrari l’anno passato, dovendo prendere atto della decisione da parte dei vertici di Maranello di ingaggiare il britannico Lewis Hamilton e di affiancarlo al monegasco Charles Leclerc.

Una presa di posizione nota già nel febbraio 2024 e quindi Sainz ha corso ben sapendo quale sarebbe stato il proprio destino, cercando di mettersi in mostra nel campionato e di trovare una nuova destinazione adeguata alle proprie esigenze. Williams è stata la scelta di Carlos e vedremo se i fatti gli daranno ragione o meno.

A questo proposito, il madrileno si è espresso sul rapporto che avrà con il suo nuovo compagno di squadra, in un video pubblicato sul canale Youtube della squadra: “Alex è una persona molto alla mano, simile a me, niente ca…te, niente politica o altro. Ed è davvero una persona buona“. I più maliziosi potrebbe pensare che le considerazioni di Carlos siano una frecciata alla Rossa.

Non è un mistero che nel corso dell’esperienza sotto l’insegna del Cavallino Rampante, ci siano state delle frizioni con Leclerc, nella gestione della strategia in gara. Fred Vasseur, da questo punto di vista, è stato costretto a fare gli straordinari in alcune circostanze. Nello stesso tempo, come detto, la Ferrari ha preferito ingaggiare un pilota dall’illustre curriculum come Hamilton, ma in età avanzata, piuttosto che proseguire l’esperienza con Sainz che comunque aveva portato risultati. Amarezza per un epilogo del genere da parte dello spagnolo? Scopriremo se questi sentimenti saranno ulteriore “benzina” nel serbatoio della sua monoposto.