Sci di fondo, il sipario sui Mondiai cala con la 50 km femminile. A chi la corona?

Nello sci di fondo, il dodicesimo dei dodici titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della 50 km femminile. La competizione si svolgerà domenica 9 marzo ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la I volta. Il format è difatti appena entrato nel programma della manifestazione iridata.

Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde la gara è di recentissima istituzione ed è figlia della controversa equiparazione delle distanze fra i due sessi. Interessante notare come questa sia l’unica prova dove, per rispetto della trazione e per pudore, la Fis ha deciso di non amputare il chilometraggio maschile, bensì di innalzare quello delle donne.

Inizialmente, la “gara lunga” in ambito femminile era la 20 km, introdotta a partire dai Mondiali 1978. A cominciare dal 1989 si è invece passati ai 30 km, che hanno resistito sino all’edizione 2023. Da quest’anno, si arriva ai 50 km, la “somma” tra le due “maratone” del passato.

Ovviamente, non esiste alcun precedente ai Mondiali. Anzi, sinora si sono disputate solo due 50 km nella storia della Coppa del Mondo, entrambe in Norvegia, ma sulle nevi di Holmenkollen. Nel 2023 fece doppietta la Norvegia, con Ragnhild Haga prima e Astrid Øyre Slind seconda; il terzo posto fu appannaggio della statunitense Jessie Diggins. Nel 2024, invece, uno-due svedese con Frida Karlsson ed Ebba Andersson, terza la tedesca Katharina Hennig.