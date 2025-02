Calcio femminile, Italia ambiziosa contro il Galles all’esordio in Nations League a Monza

Si vorrà dar seguito all’ascesa. La Nazionale italiana di calcio femminile inizia il proprio percorso nella seconda edizione della Nations League. Le azzurre, in Lega A, ripartiranno dal “Brianteo” di Monza contro il Galles domani (ore 18.15), per alimentare di ulteriori certezze quanto è già accaduto sotto la gestione di Andrea Soncin, iniziata a settembre 2023 proprio in questa competizione.

17 le partite affrontate con il tecnico in questione e il bilancio è stato il seguente: 7 vittorie (4 in casa, 3 in trasferta), 6 pareggi e 4 sconfitte (2/2), con un totale di 27 punti (media 1,58; 1,66 in casa/1,25 in trasferta), 25 reti segnate (1.47) e 14 subìte (0,82). Nei 1530’, le Azzurre sono state per 532’ (34,77%) in vantaggio, per 773’ (50,52%) in parità e per 220’ (14,37%) in svantaggio.

Dati interessanti che descrivono in parte i motivi di questo rendimento. Una resa in cui i risultati sono una logica conseguenza: conferma della Lega A in Nations League, primato nel gruppo di qualificazione agli Europei e qualificazione diretta alla fase finale della competizione continentale. Un percorso in cui sono arrivati dei successi storici. Si pensi al 3-2 allo stadio Pasaron di Pontevedra contro la Spagna, campione del mondo in carica, nella prima edizione di Nations League e poi alla vittoria in amichevole contro la Germania 2-1 del 2 dicembre scorso. Un’affermazione che in terra teutonica non si era mai verificata.

Il colpaccio al Ruhrstadion di Bochum che ha permesso alle azzurre di allungare la serie positiva (attualmente 7 gare). L’ultimo ko, infatti, risale al 9 aprile 2004, quando le nostre portacolori sono state sconfitte nelle qualificazioni agli Europei dalla Finlandia (2-1). Da quel momento, sono arrivati 3 successi e 4 pareggi.

Soncin ha deciso di puntare su 29 calciatrici: la principale novità è rappresentata da Beatrice Merlo, alla prima chiamata dopo il Mondiale del 2023. Insieme alla capitana dell’Inter, tornano in gruppo anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte. Eva Schatzer, inizialmente convocata, è stata costretta a lasciare il gruppo per un problema fisico, al suo posto c’è Michela Catena.

Parlando della formazione gallese, si può annotare la sua prima qualificazione agli Europei 2025: primo nel girone 4 di Lega B, ha poi superato Slovacchia e Irlanda nei playoff. Il primato nel girone ha riportato il Galles in Lega A di Nations League, dove nel 2023 avevano chiuso al quarto posto, con 1 punto in 6 gare, scivolando nella Lega inferiore. Nel biennio le calciatrici su cui ha puntato l’allenatrice canadese Wilkinson (in carica da febbraio 2024) sono state Clarke (Twente) tra i pali; le due dal ManUtd Evans e Ladd, più Roberts (Betis) in difesa; Rowe (Rangers), assente per infortunio, insieme a James (Bristol) e Woodham (Crystal Palace) a centrocampo; la 37enne Fishlock (Seattle Reigns, 8 reti nei due tornei), la prima a raggiungere le 100 presenze con la maglia del Galles (uomini e donne), oggi 156 e 46 gol; 4 le reti di Barton (Charlton).