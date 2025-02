Calcio femminile, il regolamento della Nations League: come ci si qualifica alla fase finale, occhio alle retrocessioni

Si alza il sipario sulla seconda edizione della Nations League di calcio femminile. Venerdì 21 febbraio inizia la fase a leghe della competizione continentale, che vede al via 53 nazionali suddivise in tre leghe, per l’appunto, grazie al percorso di qualificazione agli Europei 2025. L’Italia, tenuto contro del primo posto nel proprio raggruppamento, ripartirà dalla Lega A, insieme a Spagna (vincitrice della prima edizione), Germania e Francia.

Il sorteggio dello scorso 7 novembre a Nyon (Svizzera) è andato a comporre i gironi delle singole leghe, con la principale fatta di 16 compagini. L’Italia è nel medesimo raggruppamento della Danimarca, della Svezia (argento olimpico a Parigi) e del Galles. Le azzurre faranno il loro esordio il 21 febbraio contro le gallesi e disputeranno il secondo incontro quattro giorni dopo tra le mura amiche contro le danesi.

GIRONI LEGA A

Gruppo A1: Germania, Paesi Bassi, Austria, Scozia

Gruppo A2: Francia, Islanda, Norvegia, Svizzera

Gruppo A3: Spagna (campione in carica), Inghilterra, Belgio, Portogallo

Gruppo A4: Italia, Danimarca, Svezia, Galles

Cosa prevede il regolamento?

REGOLAMENTO NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate di ogni girone rimarranno in Lega A per le qualificazioni europee alla prossima edizione del Mondiale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B).

Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B. Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A – che come la Lega B sarà composta da 16 squadre, mentre la Lega C da 21 – si qualificheranno per la Final Four, che rispetto alla prima edizione sarà organizzata con gare d’andata e ritorno (è prevista anche la finale per il terzo posto).

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le Finals a eliminazione diretta. A differenza della prima edizione, nelle Finals tutte le sfide si giocheranno su due gare. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determinerà gli incontri e la squadra di casa all’andata.