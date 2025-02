Calcio femminile, Juventus fermata dal Napoli nel 17° turno di Serie A. Como ko contro la Lazio

Calato il sipario sulla penultima giornata della prima fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Due i match rimanenti dopo quelli disputati ieri, ovvero la sfida tra Juventus e Napoli e il confronto tra Como e Lazio, che interessava in particolare il Milan, capace ieri di battere in trasferta il Sassuolo.

A sorpresa, la capolista è stata fermata tra le mura amiche dalla formazione partonopea. Dopo che nel primo tempo non vi sono state marcature, Sofia Cantore, sfruttando un assist di Barbara Bonansea, si è fatta trovare pronta all’appuntamento al 52′. Al 74′, però, c’è stato il pari della compagine vesuviana, firmato dalla svedese Klara Andrup. La partita, quindi, è terminata sullo score di 1-1 e la Vecchia Signora vede avvicinarsi l’Inter a -5.

Nell’altro match odierno le lariane sono state battute sul rettangolo verde di casa dalle biancocelesti. Ospiti scatenate nel primo tempo, viste le realizzazioni della francese Clarisse Le Bihan al 7′ e di Flaminia Simonetti al 22′, in grande forma in questo periodo citando le realizzazioni anche nella sfida di Coppa Italia contro la Juve. Al 90′ c’è stata l’espulsione tra le fila laziali della serba Sara Cetinja al 90′. Al 90+3′ la slovena Zara Kramzar ha realizzato per il Como, ma la storia non è cambiata.

Con questo risultato, le lombarde hanno dovuto prendere atto del sorpasso del Diavolo per l’ultimo posto utile nella Poule Scudetto. Vedremo nel prossimo turno come la situazione si definirà.