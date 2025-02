Calcio femminile, le migliori italiane della 17ª giornata: super Cambiaghi, Giugliano è una certezza

Termina il diciassettesimo turno valido per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, massimo Campionato Italiano arrivato alla sua penultima giornata di Regular Season. Tanti gli spunti d’interesse emersi nello scorso weekend, dalla poco pronosticabile frenata della Juve in casa del Napoli, al poker della Roma contro la Sampdoria passando per il successo dell’Inter contro una Fiorentina che sembra aver perso la flemma di inizio stagione. Ma quali sono state le giocatrici italiane che più si sono distinte nel corso dei dieci incontri? Scopriamolo avvalendoci anche del contributo delle statistiche offerte da OPTA per la FIGC.

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA DICIASSETTESIMA DI SERIE A

MICHELA CAMBIAGHI (INTER) – Straripante l’attaccante nerazzurra in occasione del bellissimo match vinto con la Fiorentina. La giocatrice ha non solo messo a referto una rete, ma anche realizzato più tiri, tre, effettuati più dribbling, quattro, ed essersi imposta in quattro duelli aerei. Preziosa.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Ci mette la mano pesante la numero 10 giallorossa, semplicemente martellante nella partita contro la Sampdoria vinta dalla Roma per 4-0. Il pilastro della Nazionale azzurra ha segnato una doppietta, ma anche realizzato più conclusioni nella porta (ben 4), più cross (8) e completato più passaggi nella tre quarti doriana.

CHIARA VIGLIUCCI (MILAN) – Prestazione importante per il difensore rossonero, abile a farsi trovare pronta nell’occasione giusta, timbrando la rete del 2-1, prima di guadagnarsi anche l’importante penalty che ha permesso al Milan di trovare il momentaneo pareggio. Personalità.

FLAMINIA SIMONETTI (LAZIO) – Pericolosissima la giocatrice biancoceleste, un vero spauracchio nell’area del Como. Oltre al goal del raddoppio, la numero 20 è andata spesso a caccia di altri sorrisi, spesso mancando il bersaglio per millimetri.

TECLA PATTENUZZO (NAPOLI) – Una responsabilità enorme per lei, diventata capitano del Napoli a seguito dell’infortunio di Di Marino. Un ruolo che ricopre benissimo e con personalità, tenendo le redini del reparto difensivo con estrema attenzione.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Sempre l’ultima ad arrendersi, sempre l’ultima a voler gettare il cuore oltre l’ostacolo. Parte del gioco della Juve passa sempre da lei. Anche se in questa occasione non è arrivata la vittoria.