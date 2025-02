Calcio femminile: Como e Milan si giocano la Poule Scudetto nell’ultima giornata di Regular Season

La Serie A 2024-2025 di calcio femminile si appresta a vivere la sua ultima giornata della cosiddetta stagione regolare. In questo weekend si svolgerà infatti il diciottesimo turno, con una situazione di classifica consolidata, anche se con alcuni dettagli da ancora da definire.

A tenere banco è il quinto posto, l’ultimo possibile per poter accedere alla parte alta, chiamata anche Poule Scudetto. A lottare saranno Como e Milan, con le rossonere attualmente più avvantaggiate sulle avversarie. Il diavolo infatti è già quinto con 25 punti, tre lunghezze in più della squadra del lago, sesta a quota 22. Per poter sperare in un sorpasso le blu dovranno vincere la delicatissima sfida con il Napoli (calcio d’inizio ore 15:00 di domenica 9 febbraio), sperando che le ragazze allenate da Suzanne Bakker dovranno perdano contro la capolista Juventus (calcio d’inizio ore 15:00 di domenica 9 febbraio).

Tra i match di cartellone spicca poi il confronto tra Fiorentina e Roma (ore 15:00 di domenica 9 febbraio), rispettivamente la terza e la quarta della classe distanziate da ben sette punti. Per le capitoline l’occasione sarà propizia per provare a mettere sul piatto una continuità mai trovata davvero fino a questo momento, mentre per la viola, inutile dirlo, l’obiettivo è quello di confezionare una prova convincente per da uno scossone ad un andamento non poco preoccupante (quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare del Campionato).

Attenzione poi alla disputa tra Sampdoria e Sassuolo (ore 12:30 di domenica 9 febbraio), con le liguri motivate ad allontanarsi dalle partenopee ultime in classifica (le separa solo un punto). Fari puntati infine sulla Lazio, pronta a sfidare una compagine in salute come l’Inter (ore 12:30 di domenica 9 febbraio) per proseguire un Campionato fino a questo momento estremamente positivo. Di seguito il programma.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: IL CALENDARIO DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA