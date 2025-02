Calcio a 5: Napoli in testa! Feldi Eboli e Genzano al tappeto

La 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 regala come mai prima d’ora un turno clamoroso agli appassionati italiani di futsal.

Le due capoclassifica vanno entrambe al tappeto: Feldi Eboli battuta 6-4 dal Manfredonia, Genzano superato 3-1 dalla Roma nel derby capitolino. Ad approfittare è il Napoli che, regolando 5-2 lo Sporting Sala Consilina, supera le rivali portandosi in testa alla classifica.

Una graduatoria compatta, nella quale si riavvicina alla testa anche la Meta Catania: 4-3 dei siciliani a un’Italservice Pesaro tenace. Fa rumore, e non poco, oltre a questi risultati anche l’1-5 interno subito dalla L84 Torino per mano della Fortitudo Pomezia, in un quadro ricco di gol.

A completare la giornata – infine – ecco arrivare il 2-1 dell’Active Network sul Benevento, il pirotecnico 2-2 fra Came Treviso e Cosenza e il 3-4 con cui la Sandro Abate si è affermata sul campo del Petrarca.

Classifica

Napoli 40

Feldi Eboli 39

Genzano 38

Meta Catania 37

Roma 35

L84 Torino 32

Fortitudo Pomezia 31

Sandro Abate 28

Came Treviso 23

Sporting Sala Consilina 22

Active Network 21

Petrarca 19

Italservice Pesaro 16

Manfredonia 15

Cosenza 14

Benevento 9

Prossimo turno, infrasettimanale, il 20esimo: tutto in programma martedì 25 febbraio. Match caldi: Cosenza-Meta Catania (h 19.00) e Genzano-L84 Torino (h 20.30),