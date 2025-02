Calcio a 5, l’Italia femminile liquida la Francia in amichevole: doppiette di Boutimah e Adamatti

L’Italia ha sconfitto la Francia nella seconda amichevole di calcio a 5 femminile disputata al palasport Lionel Terray di Sain-Brice-sous-Foret. Le azzurre si sono imposte per 5-1 dopo il successo ottenuto per 2-0, dimostrando di essere in grande crescita dopo che nei mesi scorsi aveva regolato anche le quotate Spagna e Portogallo.

A decidere la contesa sono state le doppiette di Sara Boutimah e Renata Adamatti accompagnate dalla rete di Greta Ghilardi. La nostra Nazionale osserverà ora un mese di pausa per poi tornare in scena a Montesilvano dal 19 al 22 marzo, impegnate nel girone che qualificherà la prima e la seconda classificata ai prossimi Mondiali.

LA CRONACA DI ITALIA-FRANCIA

L’Italia è passata in vantaggio all’ottavo minuto con Boutimah, brava a chiudere in tap-in dopo il palo colpito da Adamatti. Un giro di lancette più tardi è stata proprio Adamatti a raddoppiare con un bellissimo tiro indirizzato all’incrocio dei pali. Grieco e Ferrara hanno avuto a disposizione altre tre occasioni, ma Carre è stata brava a sventarla prima che Ghilardi al 19′ concretizzasse una bella ripartenza per il 3-0 all’intervallo.

La ripresa si è aperta con il quarto gol italiano firmato da Boutimah, autrice di uno splendido colpo di tacco dopo una punizione battuta da Ghilardi. Il pokerissimo arriva al 12′ del secondo tempo con una stoccata di Adamatti, poi la Francia inserisce il portiere di movimento e trova il gol della bandiera con il rigore trasformato da Atamaniuk a due minuti dal termine.

LE DICHIARAZIONI DELLA CT FRANCESCA SALVATORE

La CT Francesca Salvatore ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È stata un’ottima partita che dà continuità al risultato di ieri: lo score e la prestazione sono stati molto importanti. Abbiamo giocato con personalità, massima attenzione e veemenza fisica, indirizzando la sfida già nel primo tempo. Torniamo a casa con una grande consapevolezza: per l’Elite Round siamo pronte e abbiamo un umore ottimo e uno stato d’animo super positivo. Sono felice di arrivare al momento più importante con questo gruppo: vivremo questo mese di attesa con tantissima emozione, ma sarà bello viverla: andremo a giocarci delle partite importantissime per noi e per tutto il movimento“.