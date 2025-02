Calcio a 5: Feldi Eboli e Genzano, continua il duello in testa

Dopo il turno infrasettimanale di qualche giorno fa, la Serie A di calcio a 5 è tornata subito con la 18esima giornata della stagione 2024-2025. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Partiamo dall’ultima partita: il 3-2 con cui la Feldi Eboli è riuscita ad avere la meglio sulla Meta Catania. Un risultato che consente ai campani di rimanere da soli in testa alla classifica – a 39 punti – con una lunghezza di vantaggio sul Genzano, capace di battere con il medesimo score il Petrarca.

Poi un doppio pareggio: 4-4 tra la Fortitudo Pomezia e la Sandro Abate e 2-2 fra lo Sporting Sala Consilina e la L84.

Più d’uno i colpi in trasferta: 1-4 della Roma sul campo del Benevento, 1-3 dell’Active Network nella tana del Cosenza, il 3-4 pesantissimo del Manfredonia contro la Came Treviso e il 2-6 del Napoli in casa dell’Italservice Pesaro.

La classifica

Feldi Eboli 39

Genzano 38

Napoli 37

Meta Catania 34

L84 Torino 32

Roma 32

Fortitudo Pomezia 28

Sandro Abate 25

Sporting Sala Consilina 22

Came Treviso 22

Petrarca 19

Active Network 18

Italservice Pesaro 16

Cosenza 13

Manfredonia 12

Benevento 9

Prossimo turno, il 19esimo, in programma fra il 21 e il 22 febbraio. Piatto forte, il match fra Roma e Genzano, in programma il 21 febbraio alle ore 19.00.