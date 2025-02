Inizio migliore non poteva esserci: Nicolò Bulega ha dominato il primo GP della stagione 2025 del Mondiale Superbike, corso in Australia. Il pilota italiano, dopo aver vinto gara-1 nella giornata di ieri, ha conquistato anche Superpole Race e gara-2 oggi.

Il pilota della Ducati, per questo motivo, si è portato in testa alla classifica iridata a punteggio pieno, portando a casa tutti i 62 punti in palio nella tappa australiana. Miglior viatico per la nuova stagione agonistica non poteva esserci per il centauro italiano.