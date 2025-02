Bronzetti-Siniakova, WTA Cluj 2025: orario semifinale, tv, streaming

Sabato 8 febbraio, la seconda semifinale dei Transylvania Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento indoor di Cluj-Napoca, in Romania, vedrà scendere in campo l’azzurra Lucia Bronzetti e la numero 5 del seeding, la ceca Katerina Siniakova.

La sfida si giocherà sul Center Court e sarà la seconda del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane, ma il match tra l’azzurra e la ceca si disputerà in ogni caso non prima delle ore 16.00 italiane: Siniakova ha vinto l’unico precedente, la finale di Bad Homburg, quando si impose per 6-2 7-6 (5).

La sfida tra Lucia Bronzetti e la ceca Katerina Siniakova, del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 257 e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO WTA CLUJ-NAPOCA 2025

Sabato 8 febbraio – Center Court

Dalle 14.00

Anastasia Potapova (Russia, 1)-Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, LL)

Non prima delle 16.00

Lucia Bronzetti (Italia)-Katerina Siniakova (Cechia, 5) – Diretta tv su Sky Sport 257 e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA CLUJ-NAPOCA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 257 e SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.