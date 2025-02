Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2025: orario prima semifinale, tv, streaming

Prima semifinale di Coppa Italia in arrivo all’Inalpi Arena di Torino: da una parte la Germani Brescia, leader del campionato italiano a fine girone di andata e tuttora in corsa per la leadership, dall’altra un’Olimpia Milano che sta lanciando segnali sia in Europa che in Italia.

Brillante il successo della Germani su Tortona nel quarto d’apertura all’interno del palasport più capiente d’Italia, con l’accoppiata Della Valle-Ivanovic a smontare ogni sistema ideato dalla difesa bianconera. E notevole anche il 77-91 con cui l’EA7, trascinata da Shields e LeDay, ha annullato le speranze della Virtus Bologna pur con i 20 di Momo Diouf subiti. In campionato, al Forum, vittoria dell’Olimpia 88-85, ma questa è ben altra storia.

Il match tra Germani Brescia e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano vedrà alzarsi la palla a due alle ore 18:00. La diretta tv verrà assicurata gratis e in chiaro da DMAX, nonché per gli abbonati su Eurosport 2, mentre quella streaming sarà affidata a Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Coppa Italia di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO BRESCIA-OLIMPIA MILANO OGGI

Sabato 15 febbraio

Ore 20:45 Germani Brescia-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su DMAX ed Eurosport 2

PROGRAMMA FINAL EIGHT COPPA ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX (in chiaro), Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport