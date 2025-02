Basket, Olimpia Milano-Brescia e Trento-Trieste le due semifinali della Coppa Italia

Giorno di riposo oggi per la Coppa Italia di basket 2025 dopo aver mandato in archivio i quarti di finale. Si ritorna in campo domani sabato 15 febbraio con le due semifinali che mettono in palio due posti per l’atto conclusivo in programma domenica 16 febbraio alle 17:15 nella splendida cornice dell’Inalpi Arena di Torino.

Nella prima semifinale – palla a due alle ore 18:00 – sfida tutta lombarda tra la Germani Brescia e l’Olimpia Milano. La Leonessa è sicuramente una delle sorprese positive di questa stagione, con i biancoblu che in Campionato si trovano al secondo posto dietro solo alla capolista Trento. Nei quarti di finale di mercoledì i ragazzi di coach ‘Peppe’ Poeta hanno sudato più del dovuto ma sono riusciti a piegare la resistenza della Bertram Derthona Tortona per 86-79, in un match deciso soprattutto dai 20 punti di Amedeo Della Valle e di Nikola Ivanovic oltre a Jason Burnell che ha messo a referto 17 punti. L’Olimpia Milano ha invece annichilito la Virtus Bologna, in un match quasi senza storia (77-91) deciso soprattutto dal parziale di 15-27 nel secondo quarto che ha indirizzato di fatto la partita sui binari giusti per l’EA7 Emporio Armani con 19 punti di Shavon Shields e 16 di Zach LeDay. Coach Ettore Messina ha ritrovato anche Nikola Mirotic fermo ai box per infortunio nelle scorse settimane, con l’ex Barcellona che ha chiuso con 6 punti.

La seconda semifinale che si giocherà alle ore 20:45 mette di fronte la Dolomiti Energia Trentino e la Pallacanestro Trieste. L’Aquila ha tirato fuori l’orgoglio contro l’Unahotels Reggio Emilia dopo essersi ritrovata anche a -15 nella seconda frazione vincendo per 85-80, con i bianconeri trascinati dai 22 punti di Myles Cale e dalla doppia doppia sfiorata da Saliou Niang (18 punti e 7 rimbalzi) oltre ai canestri decisivi di Quinn Ellis soprattutto nel finale. Nella sfida tra neo-promosse Trieste ha prevalso contro i Trapani Sharks per 74-72 grazie al contropiede con chiuso con la schiacciata da Jeff Brooks a meno di due secondi dalla sirena finale, con 11 punti equamente divisi tra Michele Ruzzier e Francesco Candussi mentre ai siciliani non sono bastati i 17 punti dell’ex Virtus Bologna Amar Alibegovic per spuntarla e andare poi ad incrociare in semifinale l’Aquila attuale capolista della Serie A con 30 punti.