Quanti punti guadagna Alcaraz su Sinner nel ranking ATP. E se vince la finale a Rotterdam…

Carlos Alcaraz ha sconfitto Hubert Hurkacz in tre set e si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-7(5), 6-3 e si è così meritato il diritto di disputare l’atto conclusivo sul cemento olandese contro l’australiano Alex de Minaur, nel pomeriggio giustiziere di Mattia Bellucci. Il 21enne, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale agli Australian Open, sta cercando di conquistare il suo primo trofeo stagionale e i risultati che sta ottenendo durante questa settimana gli stanno permettendo di migliorare la propria situazione nel ranking ATP.

Raggiungendo la finale, infatti, Carlos Alcaraz ha già guadagnato 330 punti e si è issato a quota 7.340 punti in graduatoria. Se dovesse conquistare il titolo, allora incamererebbe altri 170 punti per un totale di 500 portati a casa grazie al sigillo nei Paesi Bassi e si isserebbe a quota 7.510, rafforzando la terza posizione nella classifica mondiale.

Carlos Alcaraz sta guadagnando tanti punti perché lo scorso anno non prese parte a questo torneo e si è avvicinato sensibilmente al tedesco Alexander Zverev, secondo con 8.135 punti. Jannik Sinner, che tornerà in scena all’ATP 500 di Doha a partire dal 17 febbraio, svetta in cima al ranking ATP con 11.830 punti. L’altoatesino ha dunque un vantaggio di 4.490 lunghezze su Alcaraz, che scenderebbe a 4.320 punti in caso di successo dell’iberico nella finale di Rotterdam.

RANKING ATP VIRTUALE (8 FEBBRAIO)

1. Jannik Sinner (Italia) 11.830 punti

2. Alexander Zverev (Germania) 8.135 punti

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.340 punti (7.510 se vince la finale a Rotterdam)