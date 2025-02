Fine della corsa per Mattia Bellucci: De Minaur troppo solido in semifinale a Rotterdam

Fine della corsa per Mattia Bellucci a Rotterdam. Il lombardo, bravissimo nel corso di questa settimana nei Paesi Bassi, si è dovuto arrendere alla maggior solidità dell’australiano Alex de Minaur (n.8 del ranking) nella semifinale dell’ATP500. Sul veloce indoor oranje, Bellucci è stato sconfitto col punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 7 minuti.

Un po’ scarico il nostro portacolori al cospetto di un avversario che non ha risentito delle variazioni proposte da Mattia. Sarebbe servita maggior potenza per far breccia nel tennis difensivo di de Minaur. Aspetto nel quale Bellucci non è attrezzato particolarmente. E così, per il secondo anno consecutivo, l’aussie approda nell’atto conclusivo di questo torneo, in attesa di sapere il nome del prossimo avversario che verrà fuori dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il polacco Hubert Hurkacz. Per Bellucci un’esperienza straordinaria, che domina sarà sublimata ufficialmente dalla top-70 nel ranking ATP.

Nel primo set si comprende immediatamente che il canovaccio tattico non sia favorevole al tennista nostrano. Le rotazioni mancine non fanno effetto sul gioco di de Minaur, velocissimo negli spostamenti e sempre molto vicino alla riga. In questo modo, Bellucci non prende il tempo al rivale e deve soccombere alla tela tessuta dal n.8 del mondo. I break nel secondo e sesto game hanno questa giustificazione e il 6-1 in 32′ la dice lunga.

Nel secondo set la storia è alla medesima, nonostante Mattia cerchi di mettere maggior intensità nel proprio tennis. De Minaur ha le soluzioni, arrivando sempre facilmente sulla palla e forzando all’errore il nostro portacolori. Terzo e quinto game sono territori di conquista dell’australiano, che sul 6-2 manda i titoli di coda. Leggendo le statistiche, il dato che impressiona è quello dei punti vinti con la seconda di servizio: 69% per de Minaur e 24% per Bellucci.