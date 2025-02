Berrettini confessa: “Non ho mai smesso di credere di essere tra i migliori”

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha dopo aver battuto, nell’ordine, il serbo Novak Djokovic ed il neerlandese Tallon Griekspoor: il tennista italiano ha commentato in conferenza stampa il momento che sta vivendo.

L’azzurro ha parlato della risalita dopo l’ennesimo infortunio: “Non ho mai perso la sensazione di appartenere al gruppo dei migliori tennisti del mondo. Ho attraversato momenti molto bui, ma in fondo sapevo di avere il livello per essere qui. Mentre lavoravo molto duramente negli ultimi anni, continuavo a ripetermi che non avrei mai dovuto dimenticare tutto quello che stavo facendo e che dovevo sempre ricordarmi che meritavo tutte le cose belle che mi capitavano“.

Berrettini si è mostrato convinto di poter fare ancora meglio: “Ci credo davvero in questo momento. Ho bisogno di giocare le partite, sentire il fuoco della competizione, provare rabbia e tristezza quando perdo. Ora capisco che è per questo che ho lottato così duramente“.