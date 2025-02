Zverev: “Alcaraz e Sinner fanno meglio di me alcune cose. So già dove arriverà Fonseca”

Il tedesco Alexander Zverev ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria negli ottavi di finale del Rio Open 2025 di tennis che nella notte italiana ha spalancato al teutonico le porte dei quarti del torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta brasiliana.

L’analisi del tennista tedesco: “Penso che il mio livello stia gradualmente migliorando. Storicamente mi ci sono volute diverse partite per giocare un buon tennis sulla terra battuta, quindi sono soddisfatto dei miei progressi. Ciò che mi preoccupa un po’ è che il mio gomito potrebbe soffrire per l’elevata umidità. La palla è molto pesante, è difficile muoverla e questo non è il massimo per il mio problema“.

Gli obiettivi stagionali del teutonico: “Sapete tutti quanto io voglia diventare campione Slam e numero 1 al mondo. So che per riuscirci dovrò combattere duramente con Alcaraz e Sinner, perché ancora oggi ci sono cose che loro sanno fare meglio di me. Devo evolvermi in quegli aspetti per realizzare i miei sogni nel mondo del tennis“.

Parole al miele per il brasiliano Joao Fonseca: “Gli ho parlato dopo la sconfitta contro Muller e gli ho detto che è perfettamente normale perdere all’inizio della settimana successiva al primo titolo. La verità è che mi piace molto, come tennista e come persona. Sono convinto che raggiungerà la top-10 e la top-5 della classifica, ma queste cose richiedono tempo, non c’è bisogno di accelerare i suoi progressi“.