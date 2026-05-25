Basket: Brescia batte Trieste in gara-5 e conquista le semifinali

La Germani Brescia conquista gara-5 davanti al pubblico del PalaLeonessa A2a, supera 90-75 la Pallacanestro Trieste e chiude la serie sul 3-2, staccando il pass per le semifinali scudetto. I lombardi dominano il match sin dai primi minuti e ora troveranno sulla loro strada l’EA7 Emporio Armani Milano in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio.

GERMANI BRESCIA – PALLACANESTRO TRIESTE 90-75

Partenza travolgente della Germani Brescia, che nei primi dieci minuti impone subito ritmo e fisicità scavando il solco sul 27-16 contro Trieste. Protagonista assoluto Ivanovic, autore di tre triple che incendiano il PalaLeonessa A2a, mentre Bilan domina nel pitturato e Della Valle firma il massimo vantaggio sul +13. Trieste prova a restare agganciata con Brown e Candussi, ma i lombardi chiudono il primo quarto in pieno controllo della gara.

Trieste resta aggrappata alla partita con le triple e i liberi di Brown, ma Brescia ha sempre la risposta pronta e con Ivanovic e Burnell torna rapidamente in doppia cifra di vantaggio. Nel finale del secondo quarto i giuliani provano a rifarsi sotto grazie alla fisicità di Sissoko e al floater di Ramsey, ma i padroni di casa chiudono avanti 47-39 all’intervallo, trascinati da Bilan e da un Burnell sempre decisivo.

Brescia prende definitivamente il controllo del match nel terzo quarto, scavando il solco con una difesa aggressiva e le giocate di Ivanovic e Rivers. Trieste prova a restare agganciata con Brown e Ross, ma i lombardi alzano il ritmo, puniscono ogni errore avversario e chiudono la frazione sul rassicurante 67-51, trascinati anche dall’energia di Burnell e Cournooh.

Negli ultimi dieci minuti Brescia gestisce senza affanni il largo vantaggio accumulato, continuando però a spingere con intensità. Burnell infila le triple che valgono il massimo vantaggio sul +24, mentre Trieste prova con orgoglio a rientrare grazie alle iniziative di Brown e Toscano-Anderson. Nel finale, però, la Germani controlla il ritmo e chiude i conti con l’asse Della Valle-Bilan, festeggiando il 90-75 che vale il passaggio del turno.