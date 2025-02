Basket, l’Italia chiude le Qualificazioni agli Europei 2025 sfidando a Reggio Calabria l’Ungheria

Ultimo impegno dell’Italbasket nelle Qualificazioni agli Europei 2025, con gli azzurri che scenderanno in campo domani sera al PalaCalafiore di Reggio Calabria – con palla a due alle ore 20:30 contro l’Ungheria nella sesta giornata del girone B.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco sono già certi del pass e soprattutto del primo posto in classifica dopo la vittoria convincente contro la Turchia pochi giorni fa ad Istanbul (67-80), con Giordano Bortolani autore di 16 punti che ha trascinato i compagni al successo. Il bilancio dell’Italia in questa fase di Qualificazioni ad Eurobasket 2025 è 4-1, con Alessandro Pajola – capitano azzurro per questa finestra – e compagni che proveranno a chiudere nel migliore dei modi di fronte ad un palazzetto completamente sold out che torna ad ospitare una partita della rappresentativa tricolore a più di vent’anni di distanza dall’ultima volta.

L’Ungheria cercherà comunque di mettere in difficoltà l’Italia per onorare al meglio l’impegno. La nazionale magiara è uscita sconfitta dal confronto dell’andata per 62-83 andato in scena esattamente un anno fa, nonostante abbia tenuto testa agli azzurri per 20’ prima di cedere di schianto nel terzo quarto con un parziale di 9-28 che ha indirizzato il match sui binari giusti per la compagine del Belpaese. Gli ungheresi hanno trovato il primo e finora unico successo in queste Qualificazioni nell’ultimo turno disputato contro l’Islanda (87-78), che tiene ancora aperta per la matematica la possibilità di centrare il terzo posto che vale il biglietto per la rassegna continentale. I pericoli maggiori potrebbero arrivare dalla guardia tiratrice Zoltan Perl, che nella vittoria casalinga di giovedì sera ha piazzato ben 25 punti risultando così decisivo al pari di David Vojvoda con 14 punti.