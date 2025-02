Basket, l’Italia dei giovani dà spettacolo e supera la Turchia a domicilio. Bortolani scatenato

L’Italbasket vince e convince nelle Qualificazioni ad Eurobasket 2025! Gli azzurri battono ad Istanbul la Turchia per 67-80 nella quinta e penultima giornata del girone B, con la rappresentativa del Belpaese che è certa del primo posto nel girone in vista soprattutto dei sorteggi per la fase finale. Dopo un primo quarto equilibrato i ragazzi del CT Pozzecco hanno alzato il livello nel secondo quarto toccando il +18, riuscendo poi a contenere il rientro dei padroni di casa nella frazione conclusiva. Alessandro Pajola e compagni rientreranno in Italia facendo rotta su Reggio Calabria, dove domenica sera alle ore 20:30 affronteranno l’Ungheria nell’ultimo match del raggruppamento.

In un roster con un’età media molto bassa (intorno ai 23 anni) brilla Giordano Bortolani top scorer con 16 punti, con Matteo Spagnolo che mette a referto 14 punti. 12 punti per Alessandro Pajola e Gabriele Procida, con ‘Momo’ Diouf che sfiora la doppia doppia (8 punti e 10 rimbalzi). Per la Nazionale di Ergin Ataman, invece, 16 punti di Cedi Osman e 13 equamente divisi tra Sehmus Hazer e Onuralp Bitim ma non sono bastati a ribaltare l’inerzia.

Avvio di match equilibrato tra le due squadre (4-5), con Gabriele Procida che sale in cattedra con cinque punti in fila per il +4 (6-10). Cedi Osman accorcia da tre per la Turchia (9-10), con l’Italia che conserva sei punti di vantaggio grazie al piazzato di Guglielmo Caruso (9-15). Sehmus Hazer va a bersaglio dall’arco (12-15), ma il centro dell’Olimpia Milano inchioda la schiacciata del 12-17 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione l’Italia rimette due possessi pieni di vantaggio con la bomba di Nicola Akele (16-22), con gli azzurri che aumentano i giri del proprio motore e vanno anche a +10 col 2/2 di Matteo Spagnolo in lunetta (16-26). Sehmus Hazer dalla lunga distanza prova a scuotere i compagni (21-28), ma Giordano Bortolani risponde alla stessa maniera (21-31) mettendosi in proprio poco dopo (23-33). Sfida in totale controllo per i ragazzi di Gianmarco Pozzecco, che accarezzano anche il +20 con i tre liberi di Bortolani (23-41). Cedi Osman prova a tenere a galla la Turchia, con la bomba di ‘Ale’ Pajola che vale il 31-48 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, con l’Italia che mantiene le redini del gioco senza concedere possibilità di rientrare agli avversari: piazzato di Matteo Spagnolo e +18 (33-51), con Cedi Osman unico giocatore della Turchia a lottare per rendere meno pesante il passivo (40-54). Hazer appoggia per il -12 (42-54) e costringe il CT Gianmarco Pozzecco a fermare il gioco per un minuto di sospensione, con Osman a cronometro fermo che rosicchia ancora un paio di punti (44-54). Giordano Bortolani dà ossigeno all’Italia (44-57), con i canestri di Bitim e Akele che fissano il punteggio sul 50-60 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

2/2 di Erkam Yilmaz ai liberi per riportare la Turchia sotto la doppia cifra di svantaggio nel quarto conclusivo (52-60), con i padroni di casa che cercano di riaprire la partita. Alessandro Pajola suona la carica da tre (52-64), con il playmaker della Virtus Bologna che pesca Giordano Bortolani in backdoor (52-66). Gli azzurri tentano la fuga decisiva, con l’appoggio di Diouf che costringe Ergin Ataman a chiamare time-out (52-68). Onuralp Bitim si carica la squadra sulle spalle con tre triple consecutive: la Turchia si fa prepotentemente pericolosa (61-70), time-out Pozzecco ma Bitim inchioda in schiacciata (63-70). Ci pensa Alessandro Pajola a togliere le castagne dal fuoco con la bomba del +10 (63-73), con Akele che vira benissimo e sale a 11 punti (63-75). Una tripla di Mutaf ed un libero di Riccardo Rossato fissano il punteggio finale sul 67-80 con cui l’Italia espugna Istanbul e batte la Turchia nelle Qualificazioni ad Eurobasket 2025!