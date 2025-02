Basket, Trento si congeda dall’EuroCup con una sconfitta contro il Besiktas

La Dolomiti Energia Trentino chiude la fase a gironi dell’EuroCup di basket 2025 con una sconfitta esterna contro i turchi del Besiktas per 79-75 al termine di una sfida equilibrata per 40′. La squadra di coach Paolo Galbati chiude così la campagna europea con un bilancio di 6-12 in diciotto giornate disputate nel gruppo A, con i turchi che invece accedono ai playoff (passando per gli ottavi di finale) grazie al quinto posto. All’Aquila non bastano i 21 punti di un mai domo Jordan Ford per ribaltare l’inerzia soprattutto nei minuti finali, con 13 punti di Anthony Lamb e 10 punti di Myles Cale – per i padroni di casa 17 punti di Derek Needham e 12 punti equamente divisi tra Kyle Allman e Dustin Sleva.

Partita vivace fin dalle prime battute, con le due squadre che lottano punto a punto (8-6). La Dolomiti Energia rimane in scia con i liberi di Jordan Ford (12-9), con Ugurlu e Needham che provano a dare un primo strappo al Besiktas (19-13). 2/2 di Cale e -4 Trento (19-15), con Needham che brucia la retina da tre sul finire di primo quarto (22-15).

Nella seconda frazione l’Aquila rosicchia qualche punto grazie a Niang e Mawugbe (24-19), con uno scatenato Needham e Allman che tengono i turchi a +8 (29-21). Uno-due firmato Arslan e Sleva che vale il vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa (34-23), ma Trento non molla e ritorna a -6 col piazzato di Jordan Ford (36-30). Morgan si mette in proprio con cinque punti in fila per il +13 (43-30), con Jordan Bayehe che cerca di limitare i danni prima di rientrare negli spogliatoi all’intervallo lungo (46-35).

Nella ripresa l’Aquila piazza un break di 6-0 per rifarsi sotto (46-41), con Allman e Sleva che rispondono per il Besiktas (50-41). Badalau brucia la retina dall’arco (52-44), con Jordan Ford che si mette in proprio e tiene Trento sotto la doppia cifra di svantaggio (57-48) segnando anche dalla lunetta per il -9 (59-50) a meno di un minuto dalla terza sirena. Ci pensa Kyle Allman a tenere a debita distanza gli ospiti con la bomba del 63-52 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Quinn Ellis batte un colpo per il -9 (63-54), ma il Besitkas torna a spingere sull’acceleratore con un parziale di 5-0 per il +14 (68-54). La squadra di coach Paolo Galbati non ci sta e colma parzialmente il gap con Ellis, Mawugbe e Cale (68-60), ma Mathews è perfetto dall’arco (71-60). Jordan Ford ed Anthony Lamb sparano due bombe in fila per il -4 Trento (74-70) con Lamb che appoggia per il -2 (74-72) per un finale di partita in volata. Sleva buca la difesa trentina (76-72), con Bayehe che non molla per l’Aquila (76-75). Due liberi di Needham fissano il punteggio sul 79-75 in favore del Besiktas che esulta di fronte al pubblico amico al termine di una sfida equilibrata e combattuta.