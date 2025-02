Eurolega, l’Olimpia Milano espugna Kaunas e rivede i play-in

Si è appena conclusa alla Zalgirio Arena di Kaunas la sfida valevole per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega e in campo sono scesi i padroni di casa lituani e l’EA7 Emporio Armani Milano. Per i ragazzi di Ettore Messina l’ennesimo scontro diretto nella difficilissima corsa verso i play-in del torneo europeo, dopo la bruciante sconfitta all’andata e il brutto ko di martedì contro il Bayern Monaco. Un match, dunque, che i biancorossi non potevano perdere. Ecco come è andata.

Avvio equilibrato, con Mannion che segna i primi punti per Milano e mostra più grinta di quella vista a Monaco. Poi due palle rubate in difesa e l’Olimpia piazza un parziale di 7-0 e prova ad allungare sul +5. Brutta ingenuità palla in mano proprio di Mannion – troppo falloso ultimamente in campo – e controparziale Zalgiris e pareggio. Quarto da percentuali molto basse, tanti tiri sbagliati da entrambi i lati del parquet, lituani molto duri nei contatti, ma Milano non si scompone e prova a riallungare. Soffre ancora l’Olimpia in difesa sui rimbalzi e così il Kaunas rientra subito, ma nel finale nuovo strappo di Milano e sulla sirena Tonut ruba palla, scappa e si va al riposo sul 16-24.

A inizio secondo quarto il canestro di Diop dà il +10 a Milano, ma due triple consecutive dei padroni di casa riapre completamente la partita. È da oltre l’arco che ora l’Olimpia soffre, ma risponde Brooks e Milano resta avanti e si arriva a metà quarto sul +3 per gli ospiti. E subito dopo canestro e fallo subito dal solito LeDay e riallunga la squadra di Messina, con il Kaunas di nuovo velocemente in bonus falli, e si va sul +8. Zalgiris che si affida ancora alle triple per restare in partita (8 a 3 nel primo tempo), mentre Milano fa la differenza con le palle rubate (5 a 0) e i liberi (13 a 2) e si va al riposo con l’EA7 avanti 42-50.

Il primo canestro della ripresa, dopo un paio di errori da entrambe le parti, è come nel primo tempo di Mannion e nuovo vantaggio in doppia cifra per Milano. Poco dopo grande palla rubata da Gillespie, palla a Mannion che libera Shields per una gran schiacciata. Come nel primo tempo i lituani restano aggrappati al match grazie alle triple, unico modo che hanno i ragazzi di Trinchieri di eludere l’ottima difesa milanese. Ma Milano gioca di squadra, tutti si muovono, tutti trovano canestri importanti anche in questo terzo quarto, mentre ancora una volta lo Zalgiris commette troppi falli. Milano che, dopo aver toccato il +12, non riesce a uccidere la partita e lituani che tornano a -5 a 1’16” dall’ultimo stop. Si è bloccata Milano in attacco, non chiama timeout Messina e Zalgiris che riapre completamente il match andando all’ultimo stop sul 66-67.

Non si sblocca l’Olimpia per 90”, non ne approfitta lo Zalgiris e anche questa volta a segnare per primo è Mannion, con tripla e fallo subito per il nuovo +4. Ma lo stesso numero 2 fa fallo, tre liberi per Kaunas e di nuovo tutto da rifare. Si segna pochissimo ora, Milano fatica a costruire in attacco, perde malamente un paio di palloni e si torna sul +1. Paga tanto i 4 falli di Bolmaro Messina, con i lituani che giocano decisamente meglio. E arriva il sorpasso di Kaunas, dopo una lunghissima rincorsa, anche se reagisce finalmente in attacco Milano e torna avanti. Si entra negli ultimi due minuti con l’EA7 avanti di 4 punti. Si lotta punto a punto, canestro clamoroso di LeDay per tornare sopra il possesso di vantaggio a meno di un minuto dalla sirena. Una bruttissima palla persa da Milano a 24” dalla sirena regala due liberi ai padroni di casa per il nuovo -2 per il Kaunas. Riallunga LeDay dalla lunetta, poi palla persa da Kaunas e Milano vince, ma sulla sirena arriva la tripla di Walker IV vale l’87-89 che regala ai lituani il vantaggio nella doppia sfida con Milano.