Basket femminile, Schio perde contro il Fenerbahce nell’andata dei play-in di Eurolega

Con la qualificazione alle Final Six di Eurolega già conquistata, la Famila Beretta Schio ha ospitato oggi il Fenerbahce nella sfida d’andata dei play-in, che decideranno quale delle due squadre andrà direttamente alle semifinali e chi, invece, passerà dai quarti di finale. E i primi 40 minuti hanno premiato il Fenerbahce, che si è imposto per 80-86 e dovrà difendere il vantaggio di 6 punti tra una settimana a Istanbul.

Avvio del match caratterizzato più dalle palle perse da un lato e dall’altro del parquet, che per i canestri, e punteggio che resta basso nei primi minuti. Sono soprattutto le turche a faticare palla in mano, ma quando entrano in partita Emma Meesseman e Julie Allemand cambia la musica e parziale per il Fenerbahce che va sul +5. A loro si aggiunge alla festa Gabby Williams e Schio in grande difficoltà. Provano a rispondere le venete e lo fanno con una Costanza Verona che segna, passa e ruba palla per dimezzare lo svantaggio sul -4. Riaccelera il Fener, sfruttando i rimbalzi offensivi, e si va al primo stop sul 17-24.

Schio che non trova i canestri da oltre l’arco e, così, a inizio secondo quarto allunga ancora la squadra turca, che dopo quasi 2 minuti trova per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. Ci prova Giorgia Sottana a tenere viva Schio con due triple importanti che riportano le padrone di casa sul -7. Venete che, però, continuano a cercare troppo il tiro da oltre l’arco, che ha una percentuale sotto il 20% e riallunga il Fenerbahce, andando al riposo avanti 30-44, con 12 punti di Gabby Williams, 10 punti di Emma Meesseman, mentre per Schio ci sono i 9 di Giorgia Sottana.

Prova a reagire Schio e prova a farlo con Kitija Laksa, che con 5 punti consecutivi riporta in singola cifra di svantaggio le padrone di casa. Immediata, però, la risposta del Fener e nulla da fare. Match che appare ormai segnato, con Verona e compagne che devono iniziare a pensare a limitare al massimo i danni in ottica della doppia sfida, con il terzo quarto che si chiude sul 49-58, con proprio Verona e Sottana che tengono lì Schio.

Sono ancora una scatenata Sottana e Verona a dare spettacolo, con Schio che tocca anche il -6. Ma alle venete manca il cinismo per approfittare degli errori delle turche e non richiudono il gap per riaprire totalmente il match. E, anzi, il Fenerbahce dà un altro strappo – pericolosissimo in chiave 80 minuti – poi Schio ricuce in parte e così finisce 80-86 per le turche. Top scorer con 27 punti Emma Meesseman, con per il Fener ci sono anche i 16 di Gabby Williams e i 15 di Sevgi Uzun, mentre per Schio ci sono i 24 di Giorgia Sottana e i 19 di Janelle Salaun.