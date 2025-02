Basket, i dodici azzurri per Italia-Turchia. La prima di Niang, l’importanza della coppia Procida-Spagnolo. Attesa per Sarr

Con il biglietto per gli Europei già in tasca, l’Italia si prepara a vivere le ultime due sfide della fase di qualificazione. Il primo impegno sarà domani ad Istanbul contro la Turchia in una partita dal grande fascino ed un test decisamente importante per la squadra di Gianmarco Pozzecco, con il CT che ha scelto ufficialmente i dodici che scenderanno in campo. Una Nazionale molto giovane, con qualche punto fermo sicuramente, ma anche con tanti giocatori che vogliono mettersi in mostra.

Sarà una partita decisamente speciale per Saliou Niang, fresco vincitore della Coppa Italia con la sua Dolomiti Energia Trento. Una convocazione in azzurro che il giusto premio finora per una stagione sicuramente ampiamente positiva per l’ala di origine senegalese, che ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere offensivo e difensivo della formazione di Paolo Galbiati. Un giocatore che può dare atletismo ed energia all’Italia, come dimostrato anche nell’ultima Final Eight con le prestazioni soprattutto contro Reggio Emilia (18 punti e 7 rimbalzi), ma anche poi in finale contro Milano (8 punti e 7 rimbalzi).

Le certezze di questa Italia sono rappresentate dal capitano Alessandro Pajola e poi dalla coppia dell’Alba Berlino, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Ci si aspetta moltissimi da loro due, che dovranno portare punti e leadership all’interno della squadra azzurra. A Spagnolo si chiede un lavoro significativo in cabina di regia, mentre Procida potrebbe anche diventare il principale terminale offensivo per Pozzecco, come già dimostrato in svariate occasioni in Eurolega con Berlino.

Un’Italia che porta grande energia e atletismo sotto i tabelloni con un Mouhamet Diouf che ha sempre di più la possibilità di diventare il centro titolare anche ai prossimi Europei. La partita di domani è un’occasione per molti, come Nicola Akele e Grant Basile, che già si era messo in luce nel precedente turno di qualificazioni. Anche i “milanesi” Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso hanno la chance di farsi vedere in un contesto di valore, trovando minuti e spazio che al momento in maglia Olimpia faticano ad avere.

Convocati anche due ragazzi esperti come Riccardo Rossato e Luca Severini e soprattutto cresce la curiosità per vedere ancora più protagonista in azzurro Dame Sarr. La guardia del Barcellona, classe 2006, è sicuramente tra i giovani più promettenti della nostra pallacanestro e quella di domani con la Turchia può essere un’ulteriore occasione per mostrare ulteriormente il suo talento contro un’avversaria decisamente di valore.