Basket femminile, il Fenerbahce Istanbul si aggudica l’Eurolega battendo in finale le ‘cugine’ del Galatasaray

Il Fenerbahce Istanbul torna sul tetto d’Europa! Nella finalissima dell’Euroleague Women 2025-2026 le ragazze di coach Miguel Mendez prevalgono sulle acerrime rivali e concittadine del Galatasaray per 55-68 trovando la fuga decisiva nel quarto conclusivo, con il ‘Fener’ che centra così il terzo sigillo europeo della sua storia (tutti conquistati tra il 2022 e il 2026, appunto) mentre Saragozza si aggiudica la finale per il 3°/4° posto battendo il Girona per 66-63.

Emma Meesseman MVP con 20 punti, al pari di Iliana Rupert che mette a referto 16 punti – doppia doppia di Julie Allemand (13 punti e 10 rimbalzi), con Elizabeth Williams miglior realizzatrice del Galatasaray (15 punti e 8 timbalzi) al pari di Marie Johannes che mette a referto 12 punti.

Partita subito dai ritmi sostenuti ed equilibrata (4-4), con Kuier e Johannes che portano il Galatasaray davanti (8-6). Sale in cattedra Elizabeth Williams con cinque punti in fila per il +6 (14-8), con Gabby Williams e Breanna Stewart che tengono in scia il Fenerbahce (16-13). Emma Meesseman e Olcay Cakir firmano il sorpasso per il ‘Fener’ alla prima sirena (16-17).

Nel secondo quarto il Fenerbahce allunga il break fino al 9-0 (16-22), con Marine Johannes che da tre prova a scuotere le avversarie (19-22). Botta e risposta tra Iliana Rupert e Goksen Fitik dall’arco (22-25), con Smalls che mette la freccia per il Galatasaray (27-25). Breanna Stewart e Iliana Rupert replicano per il Fenerbahce (27-30), con l’ex Virtus Bologna che fa 2/2 ai liberi per il +7 (27-34). Una penetrazione di Kuier e la tripla di Emma Meesseman valgono il 32-37 con cui si va all’intervallo lungo.

Terza frazione che si apre nel segno di Julie Allemand con due bombe consecutive per il +9 (34-43), con Emma Meesseman che appoggia per il primo vantaggio in doppia cifra (34-45). Johannes da tre e i liberi di Kuier permettono al Galatasaray di accorciare (39-45), con coach Okul che si becca però un fallo tecnico: Rupert segna il libero del +6 (43-49), con il layup di Derin Erdogan che consente al Galatasaray di non perdere troppo terreno all’ultima pausa breve del match (45-51).

Appoggio di Kuier in apertura del quarto conclusivo e -4 (47-51), con Iliana Rupert che fa 2/2 a cronometro fermo (47-53). Calano le percentuali realizzative, con il Galatasaray che trova un altro canestro da due per rosicchiare ancora punti e tenersi in scia (49-53). Ci pensano Breanna Stewart da tre e Julie Allemand dal pitturato a dare una nuova scossa al Fenerbahce (49-58): time-out immediato di coach Okul, con Allemand ancora a bersaglio dall’arco (49-61) a cui replica prontamente Marine Johannes (52-61) quando si entra nei 5’ decisivi. Penetrazione di Emma Meesseman e +12 (52-64), con Derin Erdogan che tenta la tripla della disperazione (55-66). Ci pensa Iliana Rupert a mettere il sigillo sul 55-68 con cui il Fenerbahce Istanbul si aggiudica l’Euroleague Women 2026!