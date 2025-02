Basket femminile: Schio lotta fino alla fine con il Fenerbahce, ma cede e giocherà i quarti delle Final Six di Eurolega

Il Famila Schio giocherà i quarti di finale delle Final Six di Saragozza in Eurolega femminile. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos perde anche la gara di ritorno del play-in di semifinale con il Fenerbahce, che dunque partirà direttamente dalla semifinale nell’evento che si terrà in Spagna. Il 64-60 di Istanbul, però, conferma che le scledensi sono avversarie temibilissime per chiunque. Nei quarti se la vedranno con una tra Basket Landes e USK Praga. In casa Fenerbahce dominano Emma Meesseman (19 punti e 10 rimbalzi) e Gabby Williams (16 e 9), per il Famila maestosa Kitija Laksa a quota 25.

Il primo canestro della partita lo realizza Laksa, ma subito ci pensano Allemand e Williams da tre a indicare la direzione che il club di Istanbul vuole dare. Salaun e Juhasz riportano Schio sul 6-6, ma a quel punto si accendono prima Meesseman e poi Williams per portare fin sul 20-9 il Fenerbahce. Laksa e Sottana riescono a riportare nelle vicinanze Schio, e il primo quarto si chiude sul 24-17.

Dopo la tripla di Williams del +10 arriva il recupero del Famila, con Verona, Andrè e Keys che lanciano il recupero fino al -2 (27-25), con Sottana che aiuta a distribuire bellezze. Charles torna a colpire da tre, anzi piazza da sola un parziale di 9-0 che rimette il Fenerbahce a distanza di sicurezza, un concetto ulteriormente ribadito da Meesseman, in quello che rimane il concetto più difficile: con le due in campo chi supervisionare? Nel dilemma, le turche vanno sul 42-26, che poi è il punteggio dell’intervallo.

Al rientro in campo le ospiti ripartono in maniera valida, con Salaun, Verona e Laksa che mettono insieme il recupero fin sul 42-32. Il trio delle meraviglie turco, Williams-Meesseman-Charles, tiene però sotto controllo la situazione, con un vantaggio che risale fino ai 16 punti. In qualche modo, però, Juhasz tiene in partita le scledensi, tant’è che a 10 minuti dalla fine il punteggio è di 50-40.

Andrè e Verona riavvicinano fino al -6 il Famila nei minuti iniziali, ma per questa fase il Fenerbahce appare in chiaro controllo, con Uzun protagonista non inattesa, ma comunque non vista fino a questo momento nel pomeriggio turco. Il bello, però, deve ancora venire, perché le ospiti di mollare non hanno nessuna intenzione: Sottana crea e organizza, Laksa e Juhasz realizzano, e così il Famila riesce ad arrivare fino alle due lunghezze di ritardo, minacciando la lunga imbattibilità delle turche (proprio Schio l’ultima squadra a battere le giallonere). Il gioco dei tiri liberi mantiene tutto invariato fino al 62-60, quando Meesseman fa 1/2 dalla lunetta e Juhasz ha addirittura la palla del 63-60. La tripla del pari non va, Williams fa 1/2 e la partita finisce qui, ma con un’ottima Schio.

FENERBAHCE OPET ISTANBUL-BERETTA FAMILA SCHIO 64-60

FENERBAHCE – Uzun* 6, Cakir, Williams* 16, Meesseman* 19, Milic ne, Senyurek ne, N. Sabally ne, Allemand* 5, Badiane 6, Yilmaz ne, Charles* 12. All. Garnier

SCHIO – Juhasz* 8, Bestagno*, Sottana 6, Zanardi ne, Verona 8, Salaun* 5, Dojkic* 2, Andrè 6, Keys 2, Laksa* 25. All. Dikaioulakos