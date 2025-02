Basket: Milano passa a Sassari, Scafati si impone nel finale a Pistoia

Doppio anticipo per la 19a giornata di Serie A 2024-2025 e doppia vittoria in trasferta. L’Olimpia Milano aggancia per qualche ora il gruppo delle seconde dopo aver battuto la Dinamo Sassari, mentre Scafati allontana sempre più lo spettro dell’ultimo posto, quello che invece vede ancora Pistoia dopo un’altra settimana rovente non finita per il verso giusto.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-78

Al PalaSerradimigni, non c’è che dire, il calore è sempre quello per una sfida che ha segnato una larga fetta degli Anni ’10. Milano ritrova Causeur, a Sassari ritorna Rashawn Thomas, ma tutto il primo quarto è segnato da una Dinamo molto carica, con tanto di parziale di 9-0 lanciato da Bendzius e Halilovic e ricucito dall’EA7 con Shields, Gillespie e Ricci. 22-21 dopo 10′. L’equilibrio non regna proprio sovrano nel secondo periodo, nel senso che la squadra di Messina ha in LeDay e Ricci gli uomini del +6, ma dall’altra parte Cappelletti e Halilovic tengono duro. L’ultima parola ce l’ha Dimitrijevic per il 40-42 all’intervallo.

Si riparte con un’Olimpia che cambia volto, tiene benissimo a livello difensivo e, intanto, rimane costante in attacco. Queste le chiavi di un 51-61 nel quale la carica è suonata soprattutto dall’accoppiata Gillespie-Dimitrijevic con lampi di Ricci e Tonut. Con 10′ da giocare è 51-61, ma i biancorossi non possono adagiarsi sugli allori. Sassari è viva eccome, e lo è con tanto, tantissimo Sokolowski che è anima vera della rimonta sarda. Con Thomas il divario diventa di un punto (66-67) a 4’23” dalla fine, e anzi arriva anche il 69-67 con la tripla di Veronesi che fa saltare tutti sulla sedia. Mannion ha qualche problema e va a sedersi, Shields si attiva da tre proprio nel momento più importante, e con lui arriva Dimitrijevic a dare l’ultima spallata alla partita.

TOP SCORER

SASSARI – Fobbs, Veronesi e Cappelletti 11

MILANO – Dimitrijevic 15, Bolmaro e LeDay 14

ESTRA PISTOIA-GIVOVA SCAFATI 89-91

Soluzione non c’è, e non sembra esserci, per una Pistoia che è ancora nell’occhio del ciclone per tutte le vicende che ruotano intorno ai modi della presidenza Rowan. Di suo la partita è lottata, con un inizio che vede Forrest e poi Cooke spingere verso il 18-12 che diventa 24-23 a fine primo quarto in virtù dell’opera del blocco USA scafatese. Si riparte con Saccaggi, Kemp e Silins che fanno gioire il PalaCarrara, solo per vedere Cinciarini segnare e distribuire per il rientro della Givova. L’anima del momento è lui, mentre dall’altra parte Rowan (figlio) si trova decisamente meglio rispetto a una settimana fa. Silins e Cooke fanno ripartire l’Estra, che chiude con Benetti sulla sirena per il 54-45 all’intervallo.

Forrest allunga ulteriormente al rientro, ma si scatenano Gray e Maxhuni per un primo tentativo di rientro dei campani. Questo fallisce, il secondo con Sorokas più di Pinkins no: 72-69 a 10′ dal termine. Qui, nel punto a punto, i sorpassi sono vorticosi e diventano protagonisti in tanti. Della Rosa da una parte, soprattutto Miaschi dall’altra, poi anche Sorokas ed è +5 Scafati. Pistoia, in un modo o nell’altro, riesce a ritornare avanti con Forrest dalla lunetta a 10″6 dal termine, ma a -3″5 uno scatenato Miaschi continua nel suo recapitare triple. Compresa quella decisiva. Silins cerca senza trovarlo il tiro della vittoria: passa Scafati.

TOP SCORER

PISTOIA – Forrest 23, Silins 14, Christon e Rowan 13

SCAFATI – Miaschi 20, Cinciarini 18, Sorokas 16