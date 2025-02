Basket, Tortona battuta in Champions League dall’AEK Atene

L’AEK Atene batte Tortona e trova la sua seconda vittoria consecutiva in Champions League. Nel primo quarto i greci partono forte e si issano sul 9-1. Pian piano però Tortona inizia a macinare, soprattutto sotto canestro con Ismael Kamagate e Kyle Weems. Atene risponde con Prentiss Hubb, che con una fantastica tripla sigla il +7 per gli ellenici. Il gioco da tre di Kuzmiskas vale il 25-14, ma la formazione italiana replica con i 5 punti di Weems in 30 secondi. Il primo quarto si chiude 27-20 per l’AEK Atene.

Nella seconda frazione Tommaso Baldasso porta a -1 la Bertram con due triple fantastiche. Con il canestro di Paul Biligha la squadra italiana va in vantaggio 30-29. La squadra di Atene accorcia lo svantaggio sfruttando al massimo i tiri liberi concessi e si porta sul pareggio a quota 38. Hubb realizza 19 punti in poco più di 17 minuti e con gli ultimi liberi riporta avanti i greci. Lo statunitense Tommy Kuhse realizza due canestri di fila per Tortona che conclude il primo tempo in vantaggio 44 a 42.

Il terzo quarto si apre con il gioco da tre di Justin Gorham che porta a +5 la squadra italiana. Le due squadre proseguono appaiate con Hubb che sigla la tripla del +2 per Atene a 5 minuti dalla fine del quarto. Tortona si riavvicina con la tripla di Leonardo Candi ma Hubb conclude un gioco da tre portandosi a 25 punti realizzati. L’errore di Weems lancia il contropiede dei greci che si portano a +6, spinti da un palazzetto infuocato. L’americano si riscatta subito con 6 punti consecutivi riagganciando Atene a quota 60. La terza frazione si conclude 65-63.

L’ultimo quarto si apre con la tripla di Christian Vital per il sorpasso di Tortona. Atene prova a scappare ma Kuhse trova la tripla che riporta il risultato in parità. Kuzmiskas sigla 5 punti in 2 possessi portando i greci a +6. Ma la Bertram non molla e riagguanta la parità a 3 minuti dal termine. Il gioco da tre di Hale viene pareggiato dal gioco da tre di Vital confermando la parità a quota 84. L’errore di Vital su una tripla e il fallo di Biligha condannano Tortona che subisce la tripla conclusiva di Prentiss Hubb che conclude una fantastica prestazione. La partita si chiude con la vittoria di Atene per 93-86.

Tortona subisce la sua quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni e la seconda in Champions League. Nel prossimo turno Tortona affronterà in casa i greci del Promitheas mentre l’AEK Atene giocherà in trasferta contro i tedeschi del Wurzburg.