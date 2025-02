Attenzione: Brignone e Goggia tornano in gara, ma l’orario sarà diverso a Sestriere

Dopo il trionfo odierno di Federica Brignone, nella gara in cui Sofia Goggia si è classificata 13ma, domani si disputerà un altro gigante femminile, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, sulle nevi di Sestriere (Torino).

Il gigante odierno era il recupero di uno dei due non disputati a Tremblant, in Canada, mentre quello di domani era già inserito originariamente nel programma della tappa italiana: a cambiare, però, saranno gli orari di partenza rispetto a quelli delle manche odierne.

Il motivo è presto detto: a differenza di oggi, domani saranno in pista anche gli uomini, che a Crans Montana, in Svizzera, saranno impegnati nella discesa libera delle ore 10.00. Per questa ragione la prima manche del gigante femminile partirà alle ore 11.00 e non alle 10.30, mentre la seconda run scatterà alle 14.00 e non alle 13.30.