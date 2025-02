ATP Rotterdam 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale in doppio!

L’Italia continua a sorridere nel torneo ATP 500 di Rotterdam: dopo l’approdo in semifinale in singolare di Mattia Bellucci, nel tabellone di doppio Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, sconfiggono i qualificati tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in un’ora e 32 minuti di gioco e volano a loro volta in semifinale, dove se la vedranno con i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Nel primo set gli azzurri scappano avanti di un break nelle fasi iniziali grazie allo strappo ottenuto nel terzo game al punto decisivo. Lo stesso deciding point, però, è fatale alla coppia italiana nel sesto game, e così i tedeschi firmano l’aggancio sul 3-3. Senza ulteriori sussulti si va al tiebreak, nel quale Bolelli e Vavassori dal 2-1 conquistano due minibreak consecutivi e poi vincono i due punti al servizio, volando sul 6-1. I teutonici accorciano fino al 3-6, poi devono capitolare per 7-3 dopo 53′.

Nella seconda partita la coppia tedesca risale dal 30-40 nel secondo game e si salva al punto decisivo, poi nel settimo gioco sono gli azzurri a tenere il servizio al deciding point, e così l’equilibrio non si spezza. Nell’ottavo gioco, però, Bolelli e Vavassori trascinano ancora una volta la coppia teutonica sul 40-40 e questa volta attiva lo strappo, che si rivela decisivo, perché la coppia italiana nel nono game vola sul 40-0 ed al secondo match point chiude la contesa sul 6-3 in 39 minuti di gioco.

Le statistiche premiano la gran resa con la prima di servizio degli azzurri, che portano a casa l’86% dei quindici contro il 61% dei teutonici, con la coppia italiana che nel complesso vince 68 punti contro i 57 degli avversari, con un parziale di 7-3 negli ultimi dieci scambi giocati nel primo set e di 8-2 nel secondo. Bolelli e Vavassori sfruttano due delle cinque palle break avute a disposizione in tre diversi game e ne cancellano una delle due concesse in altrettanti giochi.