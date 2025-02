Come cambia il tabellone di Nardi a Dubai con l’eliminazione di Rublev: spicchio senza teste di serie!

Luca Nardi ha sconfitto due avversari decisamente impegnativi e sempre difficili da battere come l’ungherese Marton Fucsovics e il belga Zizou Bergs, riuscendo così a qualificarsi ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano si è prima riscattato contro il magiaro che lo aveva eliminato nelle qualificazioni (poi era stato ripescato) e poi ha regolato in due set il numero 56 del mondo, meritandosi così il diritto di affrontare il francese Quentin Halys, oggi capace di superare lo spagnolo Roberto Bautista-Agut in due set.

L’attuale numero 79 del ranking ATP incrocerà il numero 77 della graduatoria internazionale: si tratta di un incontro assolutamente alla portata del nostro portacolori, che può farsi ulteriore strada sul cemento emiratino e proseguire la propria scalata nella classifica mondiale. Il suo spicchio di tabellone si era fatto decisamente interessante perché al primo turno erano stati eliminati il russo Andrey Rublev (proprio per mano di Halys) e l’australiano Alex de Minaur.

L’uscita prematura del numero 8 e del numero 9 del mondo ha indubbiamente aperto scenari sfiziosi in Medio Oriente: Luca Nardi potrebbe approfittarne, ma prima dovrà superare Halys per poi meritarsi l’incrocio con il vincente del confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il croato Marin Cilic (giustiziere di de Minaur). Da quella parte del tabellone non ci sono più teste di serie, ma va ricordato che il nordamericano è il numero 21 del ranking ATP e che il balcanico ha dalla sua una sconfinata esperienza.