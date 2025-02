ATP 250 Delray Beach, avanzano Davidovich Fokina e Opelka

Gli incontri si susseguono a ritmo incalzante nella seconda giornata dell’ATP 250 di Delray Beach, torneo che allinea così il tabellone agli ottavi di finale. In archivio sei partite nelle quali non mancano le emozioni. La testa di serie numero otto Alejandro Davidovich Fokina supera Taro Daniel e accede al secondo turno, imitato dallo statunitense Relly Opelka. L’americano batte in due set il connazionale Cristopher Eubanks.

Il tennista cinese Yunchaokete Bu travolge 6-2 6-0 in meno di un’ora l’australiano Rinky Hijikata e guadagna così l’accesso al secondo turno contro lo statunitense Taylor Fritz, favorito numero uno del seeding. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero otto, supera 6-2 7-6(7-2) il giapponese Taro Daniel in un’ora e ventisei minuti. Il lucky loser nipponico perde nettamente il primo set e nel secondo, per provare a sorprende il rivale, parte forte e scappa sul 4-1, margine di divario che non spaventa però il suo avversario. L’iberico reagisce, conquista tre game di fila, e lo trascina fino ad un tiebreak chiudendo l’incontro in maniera abbastanza agevole.

L’altro giapponese Yoshihito Nishioka regola 6-3 6-4 l’australiano Aleksandar Vukic in una sfida che si risolve in un’ora e venti e guadagna così il pass per il secondo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic , titolare della testa di serie numero sette. Il francese Arthur Rinderknech piega in due set, 6-2 6-4, lo score maturato in un’ora e ventitré minuti di gioco, il kazako Dmitry Popko e si guadagna così la qualificazione agli ottavi di finale, turno nel quale incontrerà l’inglese Cameron Norrie.

Vince un’autentica battaglia, la partita si conclude dopo oltre due ore e trenta minuti, la wild card americana Mackenzie McDonald che supera il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 7-6(7-4) 4-6 7-5 e guadagna così l’accesso al secondo turno contro Alejandro Davidovich Fokina. Si aggiudica il derby statunitense Relly Opelka che supera, in poco meno di un’ora e mezza, Cristopher Eubanks con il punteggio di 6-3 7-6(9-7) e ottiene il pass per il secondo turno contro Brandon Nakashima, testa di serie numero sei.