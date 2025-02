ATP Marsiglia, Wawrinka spreca contro Borges, Gasquet saluta, Van Assche troverà Sonego

Giornata piena di primi turni nell’ATP 250 di Marsiglia sul veloce indoor francese. Una giornata che proprio per il tennis è stata importante e per certi versi emozionante, con l’ultimo match di Richard Gasquet in uno dei tornei di casa. Il veterano transalpino è stato sconfitto da Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e venti e a fine match ha reso omaggio all’attuale n.128 del mondo. Bublik che al prossimo turno troverà un altro francese, ossia Ugo Humbert.

C’è stato anche un intensissimo derby francese che ha visto prevalere Luca van Assche su Benjamin Bonzi: 3-6 6-3 7-6(7) per il giocatore di origini italiane che ha annullato due match point di fila durante il tiebreak decisivo, risalendo dal 4-6. Vittoria di peso per lui che troverà Lorenzo Sonego agli ottavi di finale. Malamente fuori invece Luca Nardi, sconfitto da Daniel Altmaier con un doppio 6-2: il tedesco affronterà Otto Virtanen.

Molto tirata anche la vittoria di Jan-Lennard Struff sul lucky loser francese Manuel Guinard: finisce 7-5 7-6(4) per il tedesco che ha recuperato un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set. Agli ottavi troverà sicuramente un francese: Arthur Gea o Hugo Grenier.

A rendere intensa la serata è stata la battaglia che ha visto vincente Nuno Borges su Stan Wawrinka: finisce 6-7(4) 7-6(1) 6-3 in favore del portoghese, ma il 40enne svizzero deve recriminare. L’elvetico era avanti 7-6 4-1, poi si è fatto rimontare e la partita è girata. Borges troverà Zizou Bergs: il belga ha avuto la meglio di Clement Chidekh con il punteggio di 6-4 6-4. Giornata che si è chiusa con un match estremamente combattuto vinto al tiebreak del terzo da Zhizhen Zhang su Quentin Halys, al quale è mancata un po’ di lucidità in coda di match.

RISULTATI ATP MARSIGLIA 2025

Zhizhen Zhang b. Quentin Halys: 6-3, 6-7(2), 7-6(3)

Nuno Borges (8) b. Stan Wawrinka: 6-7(4), 7-6(1), 6-3

Zizou Bergs b. Clement Chidekh (Q): 6-4, 6-4

Jan-Lennard Struff b. Manuel Guinard (LL): 7-5, 7-6 (4)

Luca Van Assche (LL) b. Benjamin Bonzi: 3-6, 6-3, 7-6 (7)

Alexander Bublik b. Richard Gasquet (WC): 6-4, 6-4

Daniel Altmaier b. Luca Nardi: 6-2, 6-2