ATP Delray Beach 2025: Taylor Fritz pronto a ripetersi, Matteo Arnaldi resta negli USA

Gli appassionati di tennis non hanno mai modo di annoiarsi. Un mese di febbraio attivissimo per questo sport che tra qualche ora ci delizierà con l’ennesimo attesissimo torneo. Stiamo ovviamente parlando dell’ATP Delray Beach. La competizione professionistica che fa parte dell’ATP Tour 250 e giunta all’edizione 2025, è pronta a regalare emozioni. In Florida e sui campi in cemento all’aperto, dal 10 al 16 di questo mese si potrà assistere a un vero e proprio spettacolo, in attesa dei due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Insomma una settimana ricca di match e anche con un italiano in gara. Si tratta di Matteo Arnaldi. Il numero 39 al mondo, nonché testa di serie numero quattro della competizione, è reduce dai quarti di finale di Dallas persi contro lo spagnolo Jaume Munar (4-6 6-3 3-6). Il tennista tricolore potrà beneficiare di un bye al primo turno. Dello stesso vantaggio potrà godere anche Taylor Fritz. L’americano, vincitore delle ultime due edizioni, proverà a ripetersi anche quest’anno.

Numero uno del seeding, vede alle sue spalle le seguenti teste di serie: la numero due Tommy Paul (contro cui Fritz vinse la finale lo scorso anno), la numero tre Alex Michelsen, e ancora il sopracitato Arnaldi, passando per la numero cinque del seeding, Marcos Giron. A chiudere Brandon Nakashima, che si trova nella stessa parte del tabellone del tennista italiano, Miomir Kecmanovic e infine la testa di serie numero otto Alejandro Davidovich Fokina. Ancora qualche altro piccolo granello di sabbia deve cader giù nella clessidra: poi inizieremo a scoprire chi si aggiudicherò il torneo e il montepremi da ben $680,140.