ATP Delray Beach, Miomir Kecmanovic piega in due set Michelsen e si prende la finale

E’ davvero una grande giornata per i serbi. Dopo l’ultimo atto raggiunto a Marsiglia da Hamad Medjedovic, oltreoceano pochi minuti dopo risponde il suo connazionale Miomir Kecmanovic, battendo con il punteggio di 7-6(3) 6-3 Alex Michelsen in un’ora e mezza di gioco.

Un match che è stato equilibrato specie nel primo set, quando il serbo è stato il primo a strappare la battuta al suo avversario sull’1-1, ma non è riuscito a consolidare il break di vantaggio. Lo stesso copione si è ripetuto al crepuscolo del set, quando ancora Kecmanovic ha brekkato sul 5-5, ma sul 6-5 ha sprecato due set point e poi ha perso il servizio, rimandando tutto al tiebreak. Tiebreak comunque dominato dal n.56 del mondo con il punteggio di 7-3.

Andamento decisamente più lineare nel secondo set, quando Kecmanovic ha subito brekkato nel secondo gioco e stavolta al servizio è stato solidissimo, portando il break fino in fondo e risalendo da 15-40 sul 5-3.

In finale Kecmanovic troverà uno tra Davidovich Fokina e Arnaldi che giocheranno stanotte: in caso di vittoria il serbo coglierebbe il secondo titolo in carriera dopo quello vinto nel 2020 a Kitzbuehel.