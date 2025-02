Matteo Arnaldi si ferma in semifinale a Delray Beach: vince Davidovich Fokina in due set

Matteo Arnaldi si ferma in semifinale nel torneo ATP di Delray Beach. Sul cemento americano, il ligure (n.38 del ranking) ha alzato bandiera bianca al cospetto dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.60 del mondo) sullo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Una partita in cui, come spesso è accaduto in passato, Arnaldi non ha avuto ordine ed equilibrio nello sviluppo del suo tennis e anche nelle scelte fatte in campo. Ne ha approfittato lo spagnolo, che si giocherà il titolo contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Nel primo set entrambi i giocatori si costruiscono le loro chance per andare avanti di un break e in questa sorta di “scambio di cortesie” è Davidovich Fokina il primo ad andare in vantaggio nel quinto game (3-2). Nell’ottavo gioco, però, Arnaldi conquista il contro-break a zero, sfruttando le difficoltà del suo avversario nella gestione dello scambio. Ironia della sorte, il ligure perde senza ottenere alcun quindici il game successivo e la frazione sorride al rivale sul 6-4.

Nel secondo set tanti motivi per cui rammaricarsi. Matteo sale di livello, costruendosi tre opportunità per andare avanti di un break nel quarto game e concretizzando l’occasione nel sesto. La battuta, però, da quel momento in avanti non dà più supporto. L’azzurro subisce, infatti, due break consecutivi e sul 6-4 l’iberico può festeggiare.

Leggendo le statistiche, i problemi al servizio di Arnaldi sono ben rappresentati da un insufficiente 49% di prime in campo, con cui poi ha ottenuto il 65% dei quindici. Lo spagnolo, invece, ha un rendimento più costante col fondamentale (62% di prime in campo).