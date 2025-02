ATP Acapulco 2025, Mattia Bellucci manca quattro match point e cede ad Alejandro Davidovich Fokina

Grande rammarico per il lucky loser azzurro Mattia Bellucci, eliminato nel primo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di Acapulco, in Messico, dopo aver sciupato quattro match point consecutivi nel tiebreak del secondo set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso in rimonta con lo score di 1-6 7-6 (6) 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. L’iberico affronterà agli ottavi uno tra lo statunitense Frances Tiafoe, numero 7 del seeding, ed il transalpino Alexandre Muller.

Nel primo set il tennista azzurro domina, portando a casa la frazione per 6-1 in appena 27′. Bellucci parte vincendo 12 dei primi 17 punti giocati, scappando sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta maturato nel secondo game. Dal punteggio di 3-1 15-30, poi, l’azzurro piazza un parziale di 10 punti consecutivi che lo proiettano al triplo set point sul 5-1 40-0: la terza occasione è quella buona per conquistare la prima partita.

Nella seconda frazione, lunga un’ora e nove minuti, lo spagnolo manca tre set point tra decimo e dodicesimo game, poi però l’azzurro sciupa quattro match point consecutivi nel tiebreak e viene punito, con l’iberico che riequilibra la contesa sul 7-6 (6). Servizi dominanti per otto game, con soli nove punti vinti alla risposta ed il 4-4 che si concretizza piuttosto rapidamente. Dal nono game comincia l’altalena di emozioni: Bellucci va sul 15-40 in risposta ma non sfrutta i due break point che lo avrebbero mandato a servire per il match, poi è l’azzurro a dover cancellare un set point nel decimo game ed altri due nel dodicesimo. Si va al tiebreak, dove l’equilibrio dura fino al 2-2, quando l’azzurro piazza un parziale di 4-0 che gli consegna quattro match point sul 6-2. Davidovich Fokina da quel momento vince sei punti consecutivi, tre dei quali in risposta, e ribalta la situazione, portando a casa la seconda frazione per 7-6 (6).

Nella partita decisiva lo spagnolo vince 13 degli ultimi 14 punti giocati e conquista il successo per 6-2 in 42 minuti di gioco. Nel game d’apertura l’azzurro rischia subito di dover inseguire, ma annulla un break point sul 30-40 e si salva ai vantaggi. L’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel quinto gioco Bellucci si ritrova nuovamente in difficoltà, sotto 15-40 al servizio: l’azzurro cancella la prima palla break, ma nulla può sulla seconda, con l’iberico che allunga sul 3-2 con la battuta a disposizione. L’incontro finisce lì, perché i punti consecutivi dello spagnolo diventano 10, con tanto di strappo a zero nel settimo game. Nell’ottavo gioco l’iberico tiene a quindici il servizio e chiude i conti al primo match point sul 6-2, qualificandosi agli ottavi.

Le statistiche mostrano come l’iberico vinca più punti dell’azzurro 87 contro 79, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 58% dei punti contro il 45% di Bellucci, con il dato del tennista italiano che risente anche dei 4 doppi falli commessi. Entrambi i giocatori ottengono il break due volte nell’arco del match, ma l’azzurro lo fa a fronte di 5 occasioni avute, contro le 7 concesse allo spagnolo.