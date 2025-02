Marcell Jacobs cresce in finale, ma stenta sul lanciato. Noah Lyles dominatore a Boston

Marcell Jacobs ha compiuto un passo in avanti nella finale dei 60 metri che ha chiuso la terza tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si era espresso in un alto 6.69 durante la batteria e non aveva conquistato la qualificazione all’atto conclusivo, ma poi è stato ripescato a causa dell’infortunio occorso al nigeriano Udodi Onwuzurike.

Il velocista lombardo ha cercato di sfruttare l’occasione avuta a disposizione e ha corso in 6.63, migliorandosi di sei centesimi in quella che era la sua prima giornata di gara della stagione. L’azzurro è partito meglio rispetto al turno preliminare, ma poi sul lanciato gli è mancata la propulsione dei giorni migliori e non è riuscito a esprimere la potenza necessaria per ottenere un riscontro cronometrico di maggiore riguardo.

Marcell Jacobs ha rotto il ghiaccio e ha fatto un punto della situazione dopo gli allenamenti invernali, ma indubbiamente c’è ancora tanto lavoro da fare se si vuole arrivare agli Europei Indoor di Apeldoorn (Paesi Bassi, 6-9 marzo) con delle velleità importanti. Il nostro portacolori ha concluso in quarta posizione, lontano dall’affondo dello statunitense Noah Lyles, Campione Olimpico dei 100 metri a Parigi 2024 capace di dettare legge in 6.52 davanti al bahamense Terrence Jones (6.57) e al connazionale PJ Austin (6.60).

Il ribattezzato Messia dell’atletica italiana si è lasciato alle spalle soltanto l’altro padrone di casa Travyon Bromell (6.64). Prossimo appuntamento sabato 8 febbraio a New York (USA), sempre nell’ambito del World Indoor Tour: l’auspicio è di ammirare Jacobs più in palla a un mese dall’evento di punta del suo inverno.