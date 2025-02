Atletica, segnali positivi anche dal giavellotto italiano. Frattini a 80 metri, cade un record giovanile

Nel corso del weekend 8-9 febbraio, caratterizzato da numerosi meeting internazionali indoor oltre agli scoppiettanti Campionati Italiani allievi di Ancona, si è accesa finalmente anche la stagione dei lanci con delle prestazioni abbastanza incoraggianti nel tiro del giavellotto a Pescara in occasione della fase regionale della rassegna tricolore invernale.

Segnali positivi per il campione nazionale in carica Giovanni Frattini, che ha spedito l’attrezzo a 80 metri con il sesto e ultimo tentativo stampando così la seconda miglior misura della carriera. Il 22enne romagnolo si è riavvicinato dunque al clamoroso 83,61 realizzato lo scorso settembre a Modena nella Finale Oro dei Societari, che lo aveva proiettato al secondo posto delle liste tricolori all-time della specialità e ad un metro dal record italiano.

Buone notizie anche per il 29enne Roberto Orlando, che batte un colpo con un lancio da 77.80 metri valevole come terza miglior prestazione in carriera (mai così bene nelle ultime tre stagioni), mentre nella gara giovanile è arrivato un notevole exploit da parte di Antonio Di Palma. Il sedicenne campano si è spinto fino a 69,63 metri, siglando la miglior prestazione italiana U18 di sempre con il giavellotto da 800 grammi.

Il portacolori dell’Ideatletica Aurora, classe 2009 e quindi al primo anno della categoria allievi, ha superato di 71 centimetri il precedente primato Daniele Baiocchi (68,92 nel 2003) confermandosi un prospetto molto interessante. I prossimi appuntamenti della stagione invernale per i lanciatori saranno i Tricolori di Rieti (1-2 marzo) e la Coppa Europa di Nicosia (Cipro) nel weekend 15-16 marzo.